Владелец кафе с шаурмой «от Сталина» рассказал о конфликте с полицией

Хозяин московского заведения общепита Stalin Doner, названного в честь Иосифа Сталина, рассказал о конфликте с сотрудниками полиции, которые, по его словам, якобы не озвучили ему основания для закрытия заведения.

Владелец общепита заявил, что полицейские «забрали паспорт, отвезли в отделение, выключили везде свет в заведении, холодильники с продуктами», передает телеканал «Звезда».

«Я просил включить (...) холодильники. Они сказали, что это не нужно, что точка закроется, продукты не понадобятся. Потом в отделении забрали телефон, не давали позвонить родителям», – сказал он.

Предприниматель добавил, что отказался снимать вывеску, несмотря на требования полицейских, поэтому она до сих пор горит. Он также заявил, что, по его информации, полиция якобы оказывала давление на арендодателя.

Он также уверяет, что заведение не нарушало законов.

«Седьмого числа мы отработали успешно. Накопили более 200 человек», – рассказал хозяин кафе.

Бизнесмен также объяснил, что выбрал такой дизайн для заведения, так как с детства увлекался историей и «много лет посвятил изучению сталинского периода».

«Я не являюсь его фанатом, он не мой кумир, я просто хотел запечатлеть его в жизни, так как много лет потратил на его изучение», – пояснил он, выразив мнение, что дизайн его кафе максимально нейтрален, а двусмысленные высказывания и лозунги, которые могут кого-либо оскорбить, отсутствуют.

Напомним, пользователи соцсетей раскритиковали появление в Москве фастфуда под названием Stalin Doner. Заведение оформили изображениями самого Сталина, а также тематическими надписями. Работники точки были одеты в форму сотрудников НКВД.