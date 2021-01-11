Определены сроки первого заседания рабочей группы по развитию Карабаха

Рабочая группа России, Азербайджана и Армении по развитию Нагорного Карабаха проведет первое заседание до 30 января, следует из заявления лидеров стран по итогам трехсторонней встречи в Москве.

«Рабочая группа до 30 января 2021 года проведет первое заседание, по результатам которого сформирует перечень основных направлений работы, установив в качестве приоритетов железнодорожное и автомобильное сообщение, а также определит иные направления по согласованию между Азербайджаном, Арменией и Россией», – сказано в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Стороны утвердят состав экспертных подгрупп из числа должностных лиц компетентных органов власти и организаций, которые в течение месяца должны будут представить перечень проектов с обоснованием необходимых ресурсов. Кроме того, до 1 марта рабочая группа представит для утверждения на высшем уровне Сторонами перечень и график реализации мероприятий по восстановлению и строительству новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок через Азербайджан и Армению.

Ранее президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. В Кремле лидеры государства рассмотрели ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудили дальнейшие шаги. Особое внимание было уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

Напомним, 10 ноября Россия, Азербайджана и Армения подписали заявление о прекращении карабахской войны. Москва выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.