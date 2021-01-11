Путин рассказал о переговорах с Алиевым и Пашиняном

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном стороны пришли к выводу, что условия соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются.

Президент России также отметил, что серьезных инцидентов в Карабахе нет, передает РИА «Новости».

Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе.

Встреча проходит в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.

С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.