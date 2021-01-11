Предсказан резкий рост цен на бензин в России

Оптовые цены на бензин в России могут резко вырасти в январе после роста цены на нефть в начале года почти на 10% – до 56 долларов за баррель, сообщили СМИ.

Газета «Коммерсант» напомнила, что цены на топливо на бирже СПбМТСБ возобновили рост в конце 2020 года: «стоимость АИ-95 и АИ-92 выросла на 7,7% и 8,4% с начала декабря, до 49,1 тыс. рублей и 47,6 тыс. рублей за тонну соответственно».

«Теоретически государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива внутри страны через демпфер, но в январе именно компании заплатят по этому механизму в бюджет», – пишет издание.

Отмечается, что рост оптовых цен на автобензин объясняется снижением предложения на внутреннем рынке. Объем продаж бензина в конце декабря снизился на 15%.

Эксперты утверждают, что повышение цен на нефть (с начала года стоимость нефти поднялась на 10% до 56 долларов за баррель) играет только на руку нефтекомпаниям, для которых экспорт бензина становится еще более выгодным.

По словам Евгения Тыртова из компании Vygon Consulting, цены топлива в рознице сегодня сдерживаются в основном за счет нефтяников – их убытки должен компенсировать демпфер. Однако с начала 2021 года этих компенсаций может оказаться недостаточно, поскольку параметры демпфера корректировались еще в середине 2019 года при совсем других условиях и не отвечают текущей рыночной ситуации.

В результате, по мнению эксперта, с ростом внешних котировок демпфер «отстает» от реальных цен на рынке, и вместо получения компенсаций нефтяники сами вынуждены платить в бюджет, неся убытки.

8 января стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,11% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в 56,07 доллара за баррель.

Напомним, 5 января страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль и март. Россия и Казахстан увеличат добычу нефти, остальные страны ОПЕК+ либо сохранят ее на прежнем уровне, либо снизят.