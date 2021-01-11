Сторонники Трампа предлагали надеть наручники на членов Конгресса США

На форумах сторонники президента США Дональда Трампа открыто обсуждали предложение надеть наручники на членов Конгресса США и не дать им утвердить победу Джо Байдена на выборах, сообщают СМИ.

Недовольные итогами выборов открыто обсуждали попытку ворваться в Капитолий, но правоохранители, хоть и знали об этом, не приняли соответствующих мер. Сторонники Трампа сейчас обсуждают возможность проведения протестов в день инаугурации Байдена, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер после встречи с директором ФБР Кристофером Реем заявил, что «угроза со стороны экстремистских группировок сохраняется на высоком уровне». По его мнению, «следующие несколько недель будут критически важными». Он указал, что «провокационные и опасные высказывания» лишь «усилились».