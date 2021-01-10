В зоне поисков разбившегося в Индонезии Boeing зафиксирован сигнал Состояние Маска впервые превысило 200 миллиардов долларов 10 января 2021, 08:38 Текст: Ксения Панькова

Состояние американского предпринимателя и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска впервые превысило 200 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg. По данным на 10 января, состояние Маска увеличилось на 14,5 млрд и достигло 209 млрд долларов, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Вторую строчку рейтинга занимает основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin, а также владелец издательского дома The Washington Post Джефф Безос, чье состояние выросло на 1,09 млрд долларов и в общей сложности достигло 186 млрд долларов. 7 января Маск стал самым богатым человеком в мире, обойдя главу Amazon Джеффа Безоса.

