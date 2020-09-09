Краснов сказал, кто стоит за задержанием 33 россиян под Минском

Несколько иностранных спецслужб участвовали в провокации с задержанием в Минске 33 граждан России, которых заманили в Белоруссию обманным путем, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Президент уже высказался по ситуации с задержанием граждан России, и, изучив материалы, связанные с этой историей, я также могу подтвердить, что россиян заманили в Белоруссию обманным путем спецслужбы других государств», – сказал он в интервью газете «Коммерсант».

Краснов отметил, что по данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение.

«Уже есть понимание, что спецслужб было несколько», – сообщил генпрокурор.

Кроме того, Краснов сообщил, что готов был вылететь на переговоры в Минск, но этого не потребовалось.

«Генеральному прокурору Республики Беларусь Александру Канюку был направлен запрос за моей подписью, который был удовлетворен. Граждан России передали российской стороне», – добавил генпрокурор.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что самостоятельно принял решение о задержании 33 граждан России под Минском в июле. Он отметил, что больше склонен верить в то, что это была провокация со стороны спецслужб США и Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации.

Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации.

Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян.

Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США.