  • Новость часаАрмения признала проблемы в отношениях с Россией
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    30 апреля 2024, 15:56 • Новости дня

    Европу предупредили о риске новой зависимости от России

    FT: В Норвегии предупредили Европу о риске зависимости от импорта российских удобрений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это уже происходило с газом, заявил исполнительный директор норвежской химической компании Yara International Торе Хольсетхер.

    В интервью газете Financial Times Хольсетхер отметил, что Россия наращивает поставки азотных удобрений в Европу, передает РИА «Новости».

    Данные Евростата подтверждают его слова: за год, предшествующий июню 2023, ЕС вдвое увеличил импорт из России мочевины – самого популярного азотного удобрения, пишет издание.

    Хотя в этом сезоне импорт из России снизился, он все еще остается на исторически высоком уровне, составляя треть от общего объема поставок мочевины в Европу, отмечается в статье.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ.

    27 апреля 2024, 20:18 • Новости дня
    ЕС призвал Россию отменить решение по Bosch и Ariston

    В ЕС отреагировали на решение о передаче во временное управление компаний из Европы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейский союз выступил с требованием к России пересмотреть решение о передаче под временное управление активов ряда немецких и итальянских компаний, об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу внешнеполитической службой ЕС.

    «Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти взаимоприемлемые решения в сотрудничестве с затронутыми европейскими компаниями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Напомним, что 27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate (марки – Bosch и Siemens).

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему было принято такое решение и стоит ли Москве реагировать на недовольство им в западных странах.

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    28 апреля 2024, 14:25 • Новости дня
    СМИ: Германия яростно мешает изъятию российских активов

    Wall Street Journal: Германия выступила против изъятия российских активов из-за риска исков

    СМИ: Германия яростно мешает изъятию российских активов
    @ Kay Nietfeld/DPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Германия выступила против идеи конфискации замороженных российских активов из опасений, что такой шаг может стать прецедентом для новых исков к стране за преступления Второй мировой войны, сообщает Wall Street Journal.

    По информации издания, Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток конфисковать часть примерно 300 млрд долларов активов российского Центробанка, которые были заморожены в начале конфликта, передает РИА «Новости».

    Как заявили в немецком правительстве, конфискация, а не заморозка средств может создать прецедент для новых исков к ним за преступления Второй мировой войны.

    Кроме того, немецкие чиновники опасаются, что нарушение этого принципа в отношении России может подорвать давнюю правовую позицию страны.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение изъять российские активы станет «солидным гвоздем» в гроб западной экономики.

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    28 апреля 2024, 19:09 • Новости дня
    Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс

    Боррель заявил, что европейцы могут помочь украинцам «перестать умирать за Донбасс»

    Боррель: Европейцы не пойдут умирать за Донбасс
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейцы не пойдут умирать за Донбасс, но помогут украинцам перестать умирать за Донбасс, будут поддерживать Киев до окончания военных действий, которое наступит не скоро, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде.

    Боррель заявил, что во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Донбассе в январе 2022 года, он не смог ответить на вопрос, что будет делать Евросоюз в случае ввода российских войск на Украину. По его словам, только после начала боев Европа согласилась поддерживать Киев, пишет РБК.

    Он отметил, что ЕС продолжит поддерживать Украину, но «умирать за Донбасс не пойдет». По его словам, европейцы помогать будут до конца боевых действий, которые, как он считает, закончатся не скоро.

    Ранее Боррель назвал план Владимира Зеленского единственным путем урегулирования конфликта на Украине.

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    29 апреля 2024, 13:24 • Новости дня
    В Польше посчитали, сколько ей принесло членство в Евросоюзе

    Минфин: Членство в Евросоюзе принесло Польше 161,6 млрд евро за 20 лет

    В Польше посчитали, сколько ей принесло членство в Евросоюзе
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Членство Польши стоило Евросоюзу 161,6 млрд евро за 20 лет, следует из данных министерства финансов республики.

    Польша вступила в ЕС 1 мая 2004 года, с этого момента и до конца 2023 года она получила из бюджета 245,5 млрд евро, уплатив взносов 83,7 млрд, следовательно, положительный баланс Польши равен 161,6 млрд евро, передает РИА «Новости». Как сообщили в польском Минфине, вливания из бюджета в течение 20 лет составляли примерно 2,1% национального ВВП.

    Польша была крупнейшим бенефициаром трансфертов из бюджета ЕС (13,3%), при этом 65% полученных от Евросоюза денег пошли на улучшение инфраструктуры.

    Ранее руководитель самого крупного польского оппозиционного объединения Дональд Туск заявил, что хочет разморозить деньги для Польши, замороженные в фондах Евросоюза.

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    30 апреля 2024, 12:48 • Новости дня
    Военкор заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига

    Военкор Коц заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига

    Военкор заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига
    @ Ukrainian Presidential Press Office/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Морпех с Днепра сообщил о том, что слова главкома ВСУ Александра Сырского о взятии под правым берегом Днепра острова Нестрига не являются правдой, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале военкор отметил, что «ничего они не взяли». При этом с заходом украинских бойцов на остров, «те перестали его обстреливать кассетными боеприпасами, чтобы не попасть по своим».

    Также военкор отметил, что в данный момент на острове присутствует как российская, так и украинская сторона. Идут перестрелки между ВСУ И ВС России.

    Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки «Днепр» в ночь на вторник уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ на реке Днепр в Херсонской области.

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    28 апреля 2024, 22:44 • Новости дня
    Россиянин задержан по подозрению в убийстве двух украинских военных в Германии

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое граждан Украины, являющихся военнослужащими, были убиты в городе Мурнау, Германия. По подозрению в совершении преступления задержан гражданин Российской Федерации.

    Тела мужчин с колото-резаными ранениями были обнаружены в субботу вечером вблизи торгового центра, сообщает РИА «Новости».

    По данным местных правоохранительных органов, один из пострадавших скончался на месте происшествия, второй – позднее в больнице.

    Украинское Министерство иностранных дел подтвердило, что погибшие являлись военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии.

    В настоящее время ведется расследование обстоятельств произошедшего. Украинские консулы устанавливают личности погибших и оказывают содействие их семьям.

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    30 апреля 2024, 06:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен не исключила запрет TikTok в ЕС

    Фон дер Ляйен не исключила блокировку TikTok на территории Евросоюза

    Фон дер Ляйен не исключила запрет TikTok в ЕС
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Не исключено, что соцсеть TikTok заблокируют на территории Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что Еврокомиссия оказалась первой из организаций, которая приняла решение потребовать от сотрудников не устанавливать TikTok на рабочие телефоны, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Напомним, президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий запрет соцсети TikTok на территории страны, если китайская компания-владелец ByteDance за год не продаст ее.

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    28 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Европейские журналисты объяснили, как западные СМИ блокируют материалы

    Tекст: Александра Юдина

    Журналисты из Италии и Финляндии рассказали о цензуре в западных СМИ, где блокируются материалы, освещающие события в новых регионах России.

    Так, по словам итальянского журналиста Андреа Лучиди, европейские государственные каналы отказываются публиковать репортажи из этих регионов, а работающих там журналистов определяют как пропагандистов, передает РИА «Новости».

    Также Лучиди добавил, что в европейских СМИ сейчас практически нет правдивой информации о спецоперации, потому что все корреспонденты на Украине.

    «Государственный канал Италии, например, не хочет материалы из России, из новых территорий. Мой материал тоже не нужен. Коллеги говорят, что я пропагандист, потому что работаю в России», – подчеркнул он.

    Финский журналист Кости Хейсканен в свою очередь рассказал о том, что ситуация в Финляндии еще более сложная, так как на государственном уровне отсутствует стремление к объективному освещению ситуации на Украине.

    «Все лгут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят», – заверил он.

    В заключение журналисты отметили, что подобная информационная политика западных СМИ является грубым нарушением принципов свободы слова и препятствует формированию объективного представления о событиях в мире.

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    30 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина

    Bloomberg: Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина

    Макрон захотел повлиять на Путина через Си Цзиньпина
    @ IMAGO/Alexis Sciard/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы тот призвал российского лидера Владимира Путина завершить конфликт на Украине, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Макрон хочет сблизиться с китайским лидером во время его двухдневного визита во Францию, передает РИА «Новости».

    Он также планирует договориться с китайской стороной о сотрудничестве в сфере производства аккумуляторов для электромобилей.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом.

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    29 апреля 2024, 01:17 • Новости дня
    Адама Кадырова назначили курировать Российский университет спецназа

    Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении своего 16-летнего сына Адама куратором Российского университета спецназа (РУС) им. Владимира Путина.

    «По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС», – написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

    Глава Чечни отметил, что Адам хорошо знаком с деятельностью университета и справится с новыми обязанностями.

    Адам Кадыров является Героем Чеченской Республики и обладателем ряда других наград, включая орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», орден «Дуслык» Республики Татарстан и орден «Трудовая доблесть России».

    Ранее сообщалось, что старший сын Рамзана Кадырова Ахмат назначен на должность регионального министра по делам молодежи.

    Ранее Ахмат Кадыров занимал должность первого замминистра Чечни по физкультуре, спорту и молодежной политике.

    Кадырову на церемонии открытия спортивного фестиваля «Техноспорт Первых» вручили высшую награду республики – орден Кадырова.

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    28 апреля 2024, 10:10 • Новости дня
    Володин объяснил последствия антироссийской политики для Финляндии

    Tекст: Александра Юдина

    Решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускных пунктов на границе с России лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что изначально было очевидно, что подобные действия ничем хорошим для финнов не закончатся, так как экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам.

    «Опустив железный занавес, власти Финляндии наказали своих граждан, лишили страну возможности развиваться», – подчеркнул Володин.

    В этой связи, по словам политика, остановился туристический поток, закрывается бизнес, пустеют муниципалитеты – из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов.

    «Денег нет даже на уборку улиц», – отметил Володин.

    В заключение спикер Госдумы подчеркнул, что Финляндия уже просит у ЕС 10 млрд евро для финансирования приграничных с Россией районов, и это стало первым результатом вступления Финляндии в НАТО.

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    28 апреля 2024, 09:57 • Новости дня
    В США признали максимальную эффективность ВС России в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    ВС России воюют в зоне СВО на Украине максимально эффективно, заявил изданию Daily Express экс-сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт.

    По его словам, «русские воюют максимально эффективно, а украинцы, несмотря на западную поддержку, терпят крах», передает РИА «Новости».

    Вейхерт также указал, что, если бы Украина приняла стамбульские соглашения в 2022 году, то могла бы избежать «почти гарантированного поражения».

    Ранее Киев признал трудности на поле боя из-за отсутствия помощи США.

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    29 апреля 2024, 14:51 • Новости дня
    В ЕС заявили о «сложных условиях» на Украине, комментируя права человека

    Tекст: Ольга Иванова

    В Евросоюзе заявили, что необходимо учитывать «сложные условия» на Украине, комментируя решение Киева снизить планку соблюдения прав человека во время военного положения.

    Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что они обсуждают с Киевом тот факт, что Украина пересмотрела параметры отступления от своих обязательств в рамках соблюдения Европейской конвенции по правам человека, передает РИА «Новости».

    Стано отметил, что в ЕС понимают «сложные условия», в которых действуют власти Украины. Также он добавил, что у ЕС нет причин считать, что эти шаги направлены исключительно на то, чтобы нарушить международные обязательства.

    Напомним, Украина отказалась от соблюдения некоторых статей Европейской конвенции по правам человека во время военного положения.

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    30 апреля 2024, 10:44 • Новости дня
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
    Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что запущена сирена ракетной опасности, жителям рекомендовано не подходить к окнам.

    Во вторник утром в Белгородском регионе объявляли угрозу ракетной опасности. После этого российская ПВО сбила воздушную цель над Белгородом.

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    28 апреля 2024, 10:58 • Новости дня
    При обстреле ВСУ в Пологах Запорожья погиб человек

    Пензенский губернатор: При обстреле ВСУ в Пологах Запорожья погиб человек, трое ранены

    Tекст: Александра Юдина

    Мужчина погиб, еще трое членов его семьи, включая маленькую дочь, ранены при обстреле ВСУ в городе Пологи Запорожской области, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

    В своем Telegram-канале он указал, что помимо жертв и раненых, разрушен один дом и повреждены пять зданий.

    Двумя днями ранее в результате удара ВСУ по Токмаку пострадали четыре человека.

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