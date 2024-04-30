Арестованы пятеро подозреваемых в поджоге вертолета в Москве

Tекст: Алексей Дегтярев

Дорогомиловский райсуд Москвы арестовал Хамидулина С. Д., Ямскова Д. А., Булгакова Н. В., Мочалину А. А., Яковца Р. А, передает ТАСС.

Их арестовали до 27 июня 2024 года.

Напомним, в ночь на 26 апреля в Москве на аэродроме Остафьево подожгли вертолет.