Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана профилактику терроризма в России

Tекст: Валерия Городецкая

Лавров дал разъяснения таджикистанской стороне касательно действий России, направленных на профилактику терроризма, сообщили в российском МИД, передает ТАСС.

В ходе беседы были особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска, добавили в ведомстве.

Ранее Таджикистан заявил о проблемах при въезде граждан страны в Россию и рекомендовал гражданам на время воздержаться от поездок на российскую территорию.