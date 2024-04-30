Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Лавров обсудил с главой МИД Таджикистана профилактику терроризма в России
Главы министерств иностранных дел России и Таджикистана Сергей Лавров и Сироджиддин Мухриддин в ходе телефонного разговора обсудили предпринимаемые российской стороной меры по профилактике терроризма.
Лавров дал разъяснения таджикистанской стороне касательно действий России, направленных на профилактику терроризма, сообщили в российском МИД, передает ТАСС.
В ходе беседы были особо подчеркнуты временный характер принятых мер, их ненаправленность против конкретной нации или религии, постепенная нормализация обстановки на пунктах пропуска, добавили в ведомстве.
Ранее Таджикистан заявил о проблемах при въезде граждан страны в Россию и рекомендовал гражданам на время воздержаться от поездок на российскую территорию.