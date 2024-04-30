Российские войска продвинулись на трех ключевых направлениях

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 30-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 12-й бригады спецназа «Азов» (признана террористической и запрещена в России) у Синьковки (Харьковская область), Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР), указало Минобороны в своем Telegram-канале.

Также она отразила за сутки пять контратак формирований 77-й аэромобильной, 44-й механизированной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Стельмаховки, Райгородки (ЛНР) и Крахмального (Харьковская область).

Украинская сторона потеряла до 90 человек и американскую гаубицу М777.

«Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 30-й, 93-й механизированных, 80-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Раздоловки, Зализнянского, Красногоровки и Клещеевки в ДНР.

Украинская сторона потеряла до 440 человек, два танка, боевую бронированную машину, два автомобиля, американскую гаубицу М198, гаубицу Д-30 и станцию радиоэлектронной разведки.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 23-й, 115-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Новобахмутовки и Очеретино (ДНР).

Также она отразила девять контратак украинских штурмовиков 24-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной, 98-й штурмовой, 68-й егерской бригад и 78-го отдельного десантно-штурмового полка у Новгородского, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов, Ленинского и Бердычей в ДНР.

Украинская сторона потеряла до 145 человек, три американских БМП Bradley, два автомобиля, американскую САУ М109 Paladin и американскую легкую гаубицу М101.

Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технике 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны у Старомайорского и Водяного в ДНР. ВСУ потеряли до 100 человек, и две гаубицы М777.

Группировка «Днепр» поразила скопления живой силы 65-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Работино (Запорожская область) и Новотягинки (Херсонская область).

ВСУ потеряли до 20 человек.