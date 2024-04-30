Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.2 комментария
На Украине заявили о больших потерях в ВСУ под руководством Сырского
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ несут большие потери под руководством Сырского
Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил обеспокоенность действиями командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
По его словам, ситуация в разы ухудшилась после назначения Сырского и смены руководства, практически каждый день сдаются населенные пункты, передает РИА «Новости».
Также Соскин подчеркнул, что в рядах ВСУ наблюдаются разногласия, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому растет недоверие.
Кроме того, экс-советник призвал к заморозке конфликта и прекращению огня без обсуждений о выходе на границы 1991 года.
Ранее военкор Александр Коц раскрыл ложь главкома ВСУ Александра Сырского о взятии острова Нестрига.