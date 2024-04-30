Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ несут большие потери под руководством Сырского

Tекст: Александра Юдина

По его словам, ситуация в разы ухудшилась после назначения Сырского и смены руководства, практически каждый день сдаются населенные пункты, передает РИА «Новости».

Также Соскин подчеркнул, что в рядах ВСУ наблюдаются разногласия, а к президенту Украины Владимиру Зеленскому растет недоверие.

Кроме того, экс-советник призвал к заморозке конфликта и прекращению огня без обсуждений о выходе на границы 1991 года.

Ранее военкор Александр Коц раскрыл ложь главкома ВСУ Александра Сырского о взятии острова Нестрига.