Военкор заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига

Военкор Коц заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале военкор отметил, что «ничего они не взяли». При этом с заходом украинских бойцов на остров, «те перестали его обстреливать кассетными боеприпасами, чтобы не попасть по своим».

Также военкор отметил, что в данный момент на острове присутствует как российская, так и украинская сторона. Идут перестрелки между ВСУ И ВС России.

Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки «Днепр» в ночь на вторник уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ на реке Днепр в Херсонской области.

