Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.0 комментариев
Военкор заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига
Военкор Коц заявил о лжи главкома ВСУ Сырского о взятии острова Нестрига
Морпех с Днепра сообщил о том, что слова главкома ВСУ Александра Сырского о взятии под правым берегом Днепра острова Нестрига не являются правдой, сообщил военкор Александр Коц.
В своем Telegram-канале военкор отметил, что «ничего они не взяли». При этом с заходом украинских бойцов на остров, «те перестали его обстреливать кассетными боеприпасами, чтобы не попасть по своим».
Также военкор отметил, что в данный момент на острове присутствует как российская, так и украинская сторона. Идут перестрелки между ВСУ И ВС России.
Ранее сообщалось, что подразделения российской группировки «Днепр» в ночь на вторник уничтожили четыре лодки с десантом ВСУ на реке Днепр в Херсонской области.