Жена Ефремова призвала актера молиться

Во время оглашения приговора Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП супруга актера Софья Кругликова очень нервничала и ей стало плохо.

Все время заседания Кругликовала нервничала, барабанила по столу пальцами и переминалась с ноги на ногу. В момент оглашения судьей приговора супруге артиста стало плохо, она побледнела и пошатнулась, передает радио «Комсомольская правда».

Отмечается, что супруга артиста до последнего момента не покидала помещение, еле сдерживая слезы. Только на улице она смогла взять себя в руки и дать напутствие мужу.

«Мишка, молись, Мишка!», – прокричала Кругликова вслед Ефремову.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Суд пришел к выводу, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один. Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей.

В четверг Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.