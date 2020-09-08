Детей забрали у матери из-за беспорядка в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мать-одиночка Айша Репнякова почти год пытается вернуть детей, которых забрали органы опеки из-за беспорядка в квартире, пишут СМИ.

Как сообщает Ura.ru, в органы опеки обратился пожилой отец женщины, с которым у нее были сложные отношения. Сотрудники МВД и опеки в ее отсутствие сделали снимки беспорядка в квартире. После этого мать двоих детей вызвали в полицию и оштрафовали на 500 рублей.

«Я спросила инспектора ПДН, что теперь делать – она велела привести квартиру в порядок. Две недели я этим занималась, и когда сотрудники опеки пришли снова, я думала – с проверкой. А они, не сделав снимков, как все изменилось, просто забрали детей с собой. Еще и отругали, что я их не успокаивала, когда они плакали», – рассказала Репнякова.

Кроме того, семейный детский психолог Елена Кондрашкина сообщила, что в доме матери-одиночки давно не было ремонта и квартира была захламлена.

«Но ее можно понять: она одна поднимает двух детей на зарплату почтальона в 20 тыс. рублей. Других оснований для изъятия детей не было: она не пьет, заботится о детях, в семье нет насилия или того, от чего их надо спасать», – сказала психолог.

Сейчас девятилетняя Алена и 14-летний Ярослав живут в детском реабцентре «Каравелла». Мать навещает их три-четыре раза в неделю.

«Там то вши, то кишечные инфекции. Вещи принесем – они расходятся по другим детям», – рассказала Репнякова, отметив, что ее детей там «хейтят».

В детдомах домашних детей, к которым приходят родители, всегда травят, добавила психолог.

Почти год мать-одиночка борется за своих детей. В декабре 2019 года по иску опеки суд ограничил ее в родительских правах. Она обжаловала решение, но спустя полгода апелляция оставила его в силе. 24 сентября женщину ждет новый суд.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит вопрос об ограничении в родительских правах матери, которая выкрала своего ребенка из учреждения соцзащиты в Москве, где находятся ее семеро детей, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.