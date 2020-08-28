Мать выкрала своего ребенка из соцучреждения в Москве

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28 августа, пятница  |  Последнее обновление — 16:13  |  vz.ru
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Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

В Крыму заработала уникальная транспортная артерия Константин Михальчевский/РИА Новости
В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова? Подробности...
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Россия застраховала Белоруссию от революции

Российский резерв будет задействован в Белоруссии только в крайнем случае Петр Ковалев/ТАСС
Владимир Путин откликнулся на просьбу Александра Лукашенко – сформирован резерв российских правоохранителей для помощи Минску. Задействованы эти силы будут только, если белорусские силовики начнут терять контроль за ситуацией. Какой политический сигнал заключен в этом заявлении и по каким законам будет действовать в случае необходимости российский ОМОН в Минске? Подробности...
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Как украинская разведка вербует в России своих агентов

Агентов украинских спецслужб в России задерживают регулярно кадр из видео
ФСБ разоблачила очередного агента украинских спецслужб – и за последние годы известно о десятках таких задержаний. Но куда меньше известно о том, какими способами украинская разведка вербует себе информаторов среди российских военнослужащих. Украинские методы порою весьма необычны. Как распознать, что к вам обратился не просто знакомый с Украины, а иностранный шпион? Подробности...
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Отношения России и Японии ждет эпоха застоя

В Кремле выразили сожаление в связи с отставкой Абэ Franck Robichon/REUTERS
Глава японского правительства Синдзо Абэ подал в отставку. Будучи рекордсменом страны по пребыванию в должности премьера, Абэ смог сделать многое, но не преуспел в главном – заключении мирного договора с Россией. Кто из политиков может стать преемником Абэ и как смена власти в Японии может отразиться на отношениях с Москвой, Вашингтоном и Пекином?  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...
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Коронавирус показал, что города действительно не резиновые

Аркадий Комаров, предприниматель
Политика развития крупных агломераций терпит крах на фоне не самой страшной эпидемии. Мы можем наблюдать, что главными жертвами эпидемий стали крупные города и густонаселенные районы: Ухань, Нью-Йорк, Москва, Лондон. Подробности...
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Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
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Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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    Мать выкрала своего ребенка из соцучреждения в Москве

    28 августа 2020, 15:59

    Текст: Ксения Панькова

    Суд рассмотрит вопрос об ограничении в родительских правах матери, которая выкрала своего ребенка из учреждения соцзащиты в Москве, где находятся ее семеро детей, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

    «По ситуации с ребенком в СМИ появились сообщения о том, что родители тайно забрали ребенка из учреждения соцзащиты. К сожалению, инцидент действительно произошел», цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    В ведомстве добавили, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос ограничения матери в родительских правах.

    «К сожалению, такая мера – вынужденная. За несколько лет женщина не поменяла свои взгляды на то, что у детей не должно быть угроз жизни и здоровью, у них должны быть нормальные условия для жизни, и им нужна забота и поддержка», – сообщили в пресс-службе.

    С этой многодетной семьей сотрудники соцзащиты работают уже четыре года. «Женщина неоднократно оставляла своих маленьких детей без присмотра, с незнакомыми мужчинами в состоянии алкогольного опьянения; ребята жаловались на то, что у них нет еды, одежды и они не хотят жить с мамой; некоторые из детей долгое время не посещали школу. Более того, в органы соцзащиты поступала информация о предполагаемом жестоком обращении с детьми», – рассказали в пресс-службе.

    В ведомстве уточнили, что маме неоднократно помогали решать бытовые и материальные вопросы. Семья получает все необходимые выплаты и льготы, находилась на социальном сопровождении, им оказывалась вся возможная помощь: с семьей постоянно общались специалисты соцзащиты и психологи, подключались к работе с семьей и волонтеры общественной организации «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

    «К большому сожалению, мама не изменила своего отношения к детям. Некоторое время семья жила в другом регионе России, где у местных органов опеки также были вопросы к воспитанию и содержанию детей. Недавно один из детей пожаловался родственнице, что их мамы уже несколько дней нет дома; им нечего есть, в квартире находятся посторонние люди. Об этом узнали сотрудники соцзащиты и незамедлительно вышли к детям. Информация подтвердилась. Ситуация действительно оказалась критической. Дети находились в социально опасном положении, а со стороны матери не было предпринято ничего для изменения ситуации, несмотря на все условия со стороны сотрудников соцзащиты и НКО. Поэтому было принято решение направить детей в учреждение соцзащиты», – сообщили в пресс-службе.

    Размещение детей в учреждение соцзащиты поддержала и волонтерская организация, которая долгое время взаимодействовала с семьей и понимала ситуацию изнутри. В период нахождения детей в учреждении мама могла их навещать.

    «В один из визитов она без предупреждения администрации забрала ребенка. Сотрудники соцзащиты незамедлительно вызвали полицию и сами начали поиски малыша. Специалисты очень волновались за ребенка. К счастью, в этот же день его нашли, и сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. О нем заботятся специалисты центра содействия семейному воспитанию. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются правоохранительные органы», – сообщили в пресс-службе департамента.

    Ранее в СМИ появилась информация, что многодетные родители выкрали из социального центра своего ребёнка, которого ранее у них отобрали органы опеки. Отмечалось, что девочку обнаружили спустя несколько часов в квартире родителей. Также сообщалось, что у этой семьи семеро детей, всех их отобрали органы опеки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, в чем причина материнского безумия.


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