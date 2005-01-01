В чем причина материнского безумия

Взгляд
19 марта, вторник  |  Последнее обновление — 18:51  |  vz.ru
Разделы

Как долго продлится укрепление рубля

Сейчас хорошее время для покупки валюты, например для путешествий за границу, говорят экспертыФото: Сергей Коньков/ТАСС
Российская валюта удивительным образом укрепилась до уровня семимесячной давности. Последний раз доллар стоил 65 рублей, а евро – 74, аж в августе 2018 года. При этом никакого яркого события не произошло. Что же подтолкнуло рубль к укреплению? И главное – как долго это продлится и скоро ли ждать жесткой посадки? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем «непотопляемому авианосцу» Крыму потребовалась дальняя авиация

По мнению экспертов, появление Ту-22М3 в Крыму оправдано с военной точки зренияФото: Vadim Savitsky/Global Look Press
Информация о размещении эскадрильи бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в Крыму вызвала переполох в информационном пространстве. Слова заявившего об этом первым сенатора Виктора Бондарева были опровергнуты пресс-службой Совета Федерации, его думский коллега Владимир Шаманов также не подтвердил переброску Ту-22М3 в Крым. Зачем размещать на полуострове дальнюю авиацию? Подробности...
Перейти а раздел…

«Полет на Луну» даст новые сведения об отношениях мужчин и женщин

Экипаж готов к длительному экспериментуФото: Максим Блинов/РИА Новости
19 марта «на Луну» отправится международный экипаж из шести человек: в рамках проекта SIRIUS начинается их четырехмесячная изоляция. В «полете» участвуют три российских девушки, летчик-космонавт РФ и два американца. Один из наиболее важных выводов ученые сделают об особенностях взаимодействия мужчин и женщин в столь длительном «совместном полете». Подробности...
Перейти а раздел…

США насаждают марионеток в руководстве Прибалтики

Вайра Вике-Фрейберга запомнилась как один из наиболее антироссийски настроенных лидеров стран ПрибалтикиФото: Candy Welz/dpa/Global Look Press
Государства Прибалтики в их нынешнем виде сформированы «подсадной» элитой. Да, буквально так: высшие посты в этих странах неоднократно занимали личности, приехавшие с заокеанского континента. Кто все эти люди и почему их биография принципиально мешает наладить хорошие отношения между Россией и странами, которые они представляют? Подробности...
Перейти а раздел…

В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
Перейти а раздел…

В чем причина материнского безумия

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара, как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет. Подробности...

Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

В Крыму был сделан выбор судьбы России

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как «вежливые люди» помогли жителям Крыма

    Какие территории хотят отнять у России

    Обсуждение: 14 комментариев

    Как пранкеры помогают российской разведке и дурачат политиков Запада

    Обсуждение: 7 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Это был взрыв эмоций!» В Сочи чествовали победителей конкурса «Лидеры России»

      «Вы одержали главную победу: над своей слабостью, над своим страхом!» – напутствовал победителей состязания управленцев «Лидеры России» наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото Кириенко поздравляет с победой москвичку Александру Добрынину)
      Подробности...

      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

      Новая Зеландия пережила один из самых страшных терактов в своей истории. В пятницу несколько человек совершили вооруженное нападение на мечети городка Кристчерч. Убиты полсотни верующих, десятки получили ранения. Главный подозреваемый Брентон Таррант транслировал бойню в Сети
      Подробности...

      Отчеканены пять рублей с Крымским мостом

      Банк России выпустил в обращение памятную монету номиналом 5 рублей, посвященную пятой годовщине референдума о государственном статусе Крыма и Севастополя и воссоединения Крыма с Россией
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?
          • Да

          • Нет

          Хотели бы вы переехать в Крым?
          • Да

          • Нет

          • Я живу в Крыму

          Соблюдаете ли вы религиозные посты?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Челябинский губернатор подал в отставку
            Назарбаев назвал своего преемникаМатвиенко высказалась о «звездопаде» губернаторовМИД вернул Украине ноту протеста в связи с визитом Путина в КрымОтец Началовой выступил с предупреждением
            Матвиенко отреагировала на отставку НазарбаеваПорошенко увидел за протестами украинских националистов «руку Кремля»Немецкий депутат призвал отменить введенные из-за Крыма санкции против РоссииПевец Андрей Губин уехал из России
            Франция выдала ордер на арест экс-главы федерации легкой атлетики РоссииЭксперт: Назарбаев займет более значимое место, чем занимал Дэн Сяопин в КитаеМинтруд заявил о занижении прожиточного минимума пенсионеров в трети регионовВ Молдавии осквернили памятник русскому князю

            Главная тема


            Президент Зеленский спокойно переживет третий Майдан

            президент казахстана


            Назарбаев объявил об отставке

            боевая авиация


            Путин назвал лучший военный самолет в мире

            Главный редактор RT


            Симоньян объявила о беременности

            Видео

            расследование катастрофы


            Новые подробности меняют картину гибели Ту-154 под Сочи

            возрождение дивизий


            Как и зачем меняется структура российской армии

            бывший президент Грузии


            Саакашвили выдал «военную тайну Кремля»

            реабилитация нацизма


            Как бороться с украинским подлогом советской истории

            «русская весна»


            Пять послекрымских лет сделали Россию сильнее

            Свобода слова


            Андрей Бабицкий: Я убил себя во время Крымской весны

            Социализм XXI века


            Борис Кагарлицкий: В Латинской Америке назрел новый левый поворот

            Полеты в космос


            Екатерина Ракитина: Семинарист, который стал советским фантастом

            на ваш взгляд


            Зарплата в 250 тысяч рублей в месяц достойна командира подводной лодки?


            Анна Долгарева

            В чем причина материнского безумия

            Анна Долгарева
            журналист, поэт, военный корреспондент
            		 19 марта 2019, 18:35

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Об этом страшно и почти невозможно говорить, но все-таки нужно. Девочка в Кирове, оставленная матерью на неделю дома и московская девочка-маугли, обнаруженная посреди груд мусора с вросшим в шею украшением. Закон парных случаев: эти девочки были обнаружены в течение короткого промежутка времени. Одна живая, хотя и с задержкой развития, другая мертвая.

            И их матери. Логика обеих лежит далеко за гранью человеческого понимания. Это естественно, потому что, скорее всего, у обеих есть психические отклонения. Нормальный человек не поймет больного. Эти женщины могли казаться нормальными своим родителям, партнерам, знакомым – именно на детей выплеснулось их безумие. Будет ли диагностировано это безумие, будет ли переведено в психиатрические термины – неизвестно, но это безумие.

            Про мать кировской девочки, умершей от голода и жажды, соседи рассказывают, что та и раньше нередко оставляла дочь на двое-трое суток одну. Это не мешало ей постить умилительные фотографии малышки в социальных сетях. Не раз обращались в опеку и соседи пятилетней Любы Гаращенко, девочки-маугли. Опека не помогла: они приходили, но им не открыли.

            Хотели ли матери этих детей? Мечтали ли о них, когда носили перед собой огромные животы?

            В обществе принято считать, что женщине свойственно хотеть ребенка, когда та забеременела. А еще – что женщина по умолчанию любит ребенка, стоит тому родиться. Дескать, это биология и социальная программа. И огромен ужас наш, когда это оказывается не так. И неизмерим наш ужас, когда дело доходит до таких запредельных случаев.

            Фото: кадр из видео

            Вообще, человек современный уже насмотрелся, казалось бы, на ужасные вещи, которые намеренно, в порыве эмоций или по недомыслию делают родители с детьми. И пора запомнить: нет, женщина не обязательно хочет ребенка, забеременев. И родив, она необязательно будет его любить.

            Эта проблема, конечно, отчасти решается доступными абортами.

            Ужасно это дискуссионная тема, и дискуссия о том, обладает ли душой эмбрион, стара, как мир. Разумом, впрочем, точно не обладает. И жестоко, но факт: изъятый из тела женщины эмбрион не будет, корчась от жажды, есть стиральный порошок, ожидая мать, которая не придет.

            И речь именно о доступных абортах. Потому что еще один фактор, толкающий на преступление, увеличивающий его вероятность, – это нищета. Беспросветная нищета, где у молодой глупой девки и так не было толком собственной жизни, а с появлением пищащего кулечка и совсем не осталось. И если в сердце не хватает любви, а в голове разума – то вот он, шаг в черную пелену безумия.

            Это безумие, когда мать убивает собственного ребенка, не равно послеродовой депрессии, но вытекает из нее. Послеродовая депрессия – это депрессивное расстройство, развивающееся после родов, и оно охватывает до 13% матерей. То есть, тринадцати процентам родивших женщин довольно плохо. Однако единицы из них идут на убийство детей, прямое или косвенное.

            Здесь может показаться, что я оправдываю убийц, а ведь известно, что убийца всегда неправ (это так) и что объяснение его мотивов – оправдание его (это не так). Чтобы минимизировать риск преступлений, нужно понимать, что к ним приводит.

            Хорошо, хорошо. Допустим, наше общество достигло той степени консервативности, когда от слов «доступные аборты» перед глазами падает красная пелена и восприятие затрудняется. Допустим. Почему тогда отказались от практики беби-боксов?

            Это специальные места, где родители могут анонимно отказаться от ребенка. Они устанавливались при медицинских и религиозных учреждениях с 2011 года в нескольких регионах России. Однако правительство решило, что беби-боксы не нужны. Куда нежеланным детям отправляться теперь? В мусорные контейнер? В запертую квартиру без воды?

            Гуманное законодательство должно строиться вокруг реального взгляда на вещи. А реальный взгляд – это не сладкая картинка с социальной рекламы. Надо понимать, что люди – разные, добрые и злые, хорошие и плохие, способные на любовь и неспособные – даже к собственным детям. Не получится идиллической пасторали в двадцать первом веке. Чтобы защитить ребенка, мы должны понимать, что мир – довольно страшная штука.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Скорбь по погибшим в Новой Зеландии превратили в дешевый трюк

            Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
            Когда глава Германии Ангела Меркель соболезнует жертвам расстрела в Новой Зеландии, мы ее понимаем. Но мы помним, что в Берлине от теракта погибло 12 человек, и только спустя год Меркель нашла время и силы встретиться с родственниками жертв. Подробности...
            Обсуждение: 10 комментариев

            В Крыму был сделан выбор судьбы России

            Андрей Медведев, Политический обозреватель
            Множество моих знакомых – чиновники, креативный класс и бизнесмены – рассуждали, что лучше потерять Крым, чем возможность ездить за границу отдыхать, и курс доллара/евро куда важнее. Это все такая большая отечественная традиция. Подробности...
            Обсуждение: 13 комментариев

            Украинский национализм выдыхается

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Украинский национализм москвоцентричен. Отнимите у него Москву, и у него не останется ни смысла жизни, ни идентичности, ни даже лозунгов. Можно, конечно, переключиться на поляков. Но, как говорил Остап Бендер, «не будет того эффекта». Подробности...
            Обсуждение: 43 комментария

            Стюардесса по имени ЖЖ

            Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
            В сравнении с нынешними блиц-мордобоями, детали которых забываются уже на следующий день, столкновения в ЖЖ выглядели как полноценные битвы на двуручных мечах. Если уж попал по противнику, то от души и конкретно. Подробности...
            Обсуждение: 6 комментариев

            Священники благословляют верующих на трансплантологию

            Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
            Если у вас паранойя – напишите завещание, заверьте у нотариуса, уведомите родственников, наклейте на лбу – сделайте все, чтобы попытка нацедить из вашего мертвого тела даже стакан крови была чревата судами и тюремным заключением. Подробности...
            Обсуждение: 77 комментариев

            Американская элита пилит под собой очередной сук

            Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
            Пол Манафорт – не Капитан Америка. Он не платил налоги, лоббировал интересы корпораций и диктаторов, сорил деньгами, полученными сомнительным путем. Все это ужасно и отвратительно. Но это нормально. Так живут в США тысячи лоббистов. Подробности...
            Обсуждение: 8 комментариев

            Я убил себя во время Крымской весны

            Андрей Бабицкий, журналист
            После возвращения Крыма в Россию, я не выдержал и опубликовал текст о том, что я поддерживаю решение Владимира Путина взять под защиту население полуострова. «Радио Свобода» оказалось несвободным. Мой текст стоил мне работы. Подробности...
            Обсуждение: 166 комментариев

            Если США не смогут защищать Аляску

            Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
            За пять лет с момента присоединения Крыма про то, что это было незаконно, написали несколько энциклопедий. Но во всей «крымской» эпопее, если отбросить кучу спекуляций на истории, политике и праве, имеют значение только два фактора. Подробности...

            В Латинской Америке назрел новый левый поворот

            Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
            В 2000-х годах задача левых правительств Южной Америки сводилась к перераспределению ресурсов. Потом был мировой кризис. Перераспределять стало нечего и эксперимент закончился. И вот поворот влево совершает Мексика. Подробности...
            Обсуждение: 22 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............