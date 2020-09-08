В России оценили резкую критику Трампа в адрес Пентагона

«Большая часть генералов недостаточно рьяно поддерживает Дональда Трампа, что ему, понятное дело, не нравится. Поэтому его слова – это прямая угроза военному бюрократическому аппарату», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Так он прокомментировал выступление президента США, в ходе которого Трамп обвинил Пентагон в ведении войн ради обогащения.

«В своем время знаменитый американский президент Дуайт Эйзенхауэр предупреждал американцев о том, что им «нужно внимательно следить за руками военно-промышленного комплекса», – сказал Дмитрий Дробницкий. – Эта фраза в последствии очень серьезно влияла практически на всех президентов-республиканцев».

«Но на деле Трамп не собирается лишать ВПК доходов. Потому что доходы – это пополнения в казну, это огромное количество подрядчиков и это очень серьезный драйвер роста, затрагивающий даже малый и средний бизнес», – добавил политолог.

«Посыл Трампа заключается в том, чтобы предприятия ВПК создавали нечто новое и современное, а не почивали на старом багаже. Как мне кажется, здесь очевидно желание президента встряхнуть бюрократическую машину и заставить ее шевелиться, а не лишить доходов», – считает Дробницкий.

Также в данном случае речь может идти о будущем вооруженных сил США. «Каким будет вектор их развития? Вооруженные силы будут поддерживаться в надлежащем порядке, или же акцент будет сделан на сохранение американского присутствия по всему миру, как это было при Билле Клинтоне и Джордже Буше-младшем? Об этом идет спор», – продолжил эксперт.

Кроме того, большая часть генералов столичного региона недостаточно рьяно поддерживает Трампа, что ему, понятное дело, не нравится. Для американцев будет большой удачей, если президентские выборы в ноябре пройдут без эксцессов. «И в такой полуреволюционной ситуации для него важна лояльность силового блока», – добавил Дробницкий.

«Поддерживать надо правильных лидеров», – как бы говорит Трамп, потому что спокойная и паркетная жизнь генералов может быть поколеблена сменой руководства и увольнениями. И это уже пряма угроза со стороны президента-реформатора военному бюрократическому аппарату», – заключил Дробницкий.

Ранее Дональд Трамп обвинил военное руководство США в ведении войн ради обогащения. По его словам, Пентагон «не хочет ничего, кроме как вести войны, чтобы все эти прекрасные компании, которые производят бомбы, самолеты и все остальное, были счастливы».

Трамп напомнил, что его соперник на выборах президента США Джозеф Байден отправил американскую молодежь «сражаться в этих сумасшедших бесконечных войнах», когда был вице-президентом. «Но мы выходим из бесконечных войн», – отметил Трамп.

Позднее появились сообщения о том, что глава американского государства оценивает возможность увольнения министра обороны США Марка Эспера. По данным источников, Трамп рассматривал несколько кандидатур, а в августе встретился с министром по делам ветеранов Робертом Уилки, чтобы обсудить его возможное назначение на пост главы Пентагона.

До этого СМИ сообщали, что Трамп едва не уволил Эспера после того, как глава Пентагона не поддержал идею президента об использовании войск для подавления беспорядков в США.

Ранее Трамп обещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», заявив, что в Ираке осталось «очень мало» американских военнослужащих, и пообещав еще больше сократить их численность. Также Трамп анонсировал сокращение численности войск США в Афганистане.

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