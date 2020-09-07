Кремль счел абсурдной идею создания «списка Навального» в США

Увязывать с российским руководством то, что случилось с блогером Алексеем Навальным, неприемлемо, идея создания в США санкционного «списка Навального» является абсурдной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Абсурдных инициатив сейчас очень много и справа, и слева», – цитирует ТАСС Пескова. Так он прокомментировал идею, высказанную обозревателем The New York Times Бретом Стивенсом создать в США по аналогии со списком Магнитского «список Навального».

По его словам, нужно трезво оценивать ситуацию.

«Попытки как-то ассоциировать Россию или российское руководство с тем, что произошло, неприемлемы для нас, они абсурдны по своей сути», – подчеркнул пресс-секретарь.

При этом Песков не стал говорить о возможных ответных шагах со стороны России в случае появления такого списка.

«Какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны», – сказал он.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что Россия ждет информации от Германии по запросу о ситуации с Навальным в ближайшие дни.

«Мы отметили заявление министра иностранных дел Германии, мы весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, и нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации. Поэтому мы рассчитываем, что, с учетом резонансности этой темы, информация будет представлена в ближайшие дни, мы ее с нетерпением ожидаем», – сказал Песков.

По его словам, эта информация поможет в разбирательстве «в отношении причин, которые привели к болезни берлинского пациента».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что власти Германии давно согласовали направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Навального.

Минюст Германии еще 27 августа получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния. В МИД подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Напомним, в Мюнхенском институте фармакологии и токсикологии федеральных вооруженных сил заявили, что якобы обнаруженный в крови Навального яд относится к группе нервно-паралитических агентов «Новичок». При этом врачи омской больницы, куда был госпитализирован впавший в кому блогер, докладывали о том, что не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что далеко не все немецкие политики приняли на веру причастность властей России к следам «Новичка», якобы обнаруженным у блогера.