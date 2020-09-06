У резиденции Лукашенко в Минске собралась многотысячная толпа

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6 сентября, воскресенье | Последнее обновление — 16:02 | vz.ru
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«Сила Сибири – 2» застрахует Газпром от проблем в Европе
«Крепкий орешек» Лукашенко пошел на скорейшее сближение с Россией
Как «калужское чудо» работает на людей
Как Трамп заставил Косово пойти на уступки Сербии
За пожар в Анапе ответят «дикари»
Такое представление о мире и экономике пришло из «Гарри Поттера»
Сергей Лукьяненко, писатель
Все эти презираемые вами просторы, долы, недра, озера и прочее-прочее – важнейший элемент мирового господства и сейчас, и уж тем более в самом ближайшем будущем. Подробности...
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Перехваченный сценарий «Красного Новичка»
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Тайга. Раннее утро. Медведь в ушанке выходит на пригорок. В задумчивости почесывая боеголовку, смотрит в небо. В кроваво-красном восходе летит самолет. Медведь сплевывает на траву махорку, отдает честь пилотам, опускается на четвереньки и уходит в тайгу. Подробности...
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Почему Николай II не стал Петром Великим
Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 5 сентября 1915 года, император Николай II принял на себя командование вооруженными силами Российской империи. Но унаследовать лавры Петра I у последнего русского царя не получилось – результатом стала не победа, а революция. Подробности...
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Россия и Китай столкнулись в США
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти
Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетияПодробности...
Фестиваль «Таврида – АРТ» стартовал в Крыму
В Крыму на территории арт-кластера «Таврида» собрались 2 тыс. молодых деятелей культуры и искусств, чтобы принять участие в фестивале «Таврида – АРТ». Гостей фестиваля ждут концерты с участием известных российских исполнителей, арт-перформансы, кастинги и миллионные грантыПодробности...
Получены самые детальные снимки поверхности Солнца
Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн кмПодробности...
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