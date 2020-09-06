Силовики в Минске оцепили площадь Независимости

Белорусские силовики оцепили центральную площадь Независимости в Минске, куда в воскресенье направляются участники демонстрации со стороны оппозиции.

При этом проспект Независимости не перекрыт, движение по нему продолжается, передает ТАСС.

Отмечается, что на прилегающие к площади Независимости улицы прибывает все больше сотрудников силовых органов со щитами.

В то же время у резиденции правительства Белоруссии обстановка спокойная, значительной концентрации силовиков и спецтехники там не наблюдается. В районе Дома правительства стоят несколько автобусов, очевидно, принадлежащих правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что правоохранители установили заграждения на Октябрьской площади. Шествие оппозиции запланировано на 14.00 по местному времени (совпадает с мск). При этом движение машин по проспекту Независимости, проходящего через Октябрьскую площадь, проходит без ограничений, работают все станции метро.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.

Также 5 сентября в Минске правоохранители задержали нескольких участников несанкционированных студенческих акций. Протестующие подняли флаги США, Германии, Израиля, Италии и других стран.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.