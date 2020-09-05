Белорусская оппозиция поставила ультиматум преподавателям и ректорам вузов

Оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.

«Преподаватели, деканы и ректора – ваше будущее зависит сейчас только от будущего студентов. После этих дней никогда не будет так, как раньше. Либо вы побеждаете вместе с народом, либо ваши университеты умирают навсегда. Студенты будут забирать документы и уезжать на учебу в другие страны», – говорится в заявлении, размещенном в одном из оппозиционных Telegram-каналов.

Авторы сообщения призвали студентов и педагогов выйти на «марш единства», который должен начаться в 14.00 в воскресенье.

«Объявляйте забастовку до того момента, пока силовики не прекратят трогать молодежь. Студенты – еще больше самоорганизации! Вовлекайте всех, кто еще не присоединился к народному движению. Белорусы готовы вам помогать. Если вас исключат, то уже есть программы для учебы в престижных странах Европы. Если вас выселят из общежития, дайте клич, и мы поможем найти вам жилье. На оплату штрафов и арестов собраны миллионы долларов. Если надо, то запустим инициативу по поиску работы для вас», – говорится в сообщении.

Автор сообщения добавил, что на протестующих сейчас смотрит вся страна. «Мы с вами! Один за всех – и все за одного», – говорится в конце поста.

В субботу в Минске правоохранители задержали нескольких участников несанкционированных студенческих акций. Протестующие подняли флаги США, Германии, Израиля, Италии и других стран.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Он называл оппозицию «черной сотней», уточняя, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.

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