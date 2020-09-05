Флаги разных стран появились над протестующей толпой в Минске

Флаги США, Германии, Израиля, Италии и других стран подняли протестующие на Комаровском рынке в Минске.

Кроме флагов стран Запада, участники акции несли традиционный для протестных шествий в Белоруссии бело-красно-белый флаг. Также был замечен маленький флаг России, сообщает РИА «Новости».

На месте проведения митинга находятся сотрудники милиции, не предпринимающие активных действий. Однако на подходе к рынку сотрудники в штатском увели в машину без номеров женщину, направляющуюся на митинг.

На акции присутствует мужчина, про которого протестующие кричат: «Провокатор». Он пытается убедить протестующих, что их протест бессмыслен.

Также в митинге участвуют студенты БГУ и МГЛУ, скандирующие названия своих вузов.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.