В Минске прошли задержания митингующих

В Минске в субботу правоохранители задержали нескольких участников несанкционированных акций, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

«Подтверждаю, что есть задержания в Минске в рамках административных процессов», – сообщила Ганусевич РИА «Новости».

Число задержанных она не уточнила.

В белорусской столице в субботу студенты вузов проводят несанкционированные акции протеста.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».