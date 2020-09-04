В ЕС предложили ввести единые правила передвижения на фоне пандемии

Еврокомиссия предложила создать единый подход к правилам по перемещениям внутри Евросоюза.

В каждой стране ЕС действуют свои правила по перемещениям, поэтому нужно обеспечить больше ясности и предсказуемости в вопросах путешествий по союзу, считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

Еврокомиссия считает, что гражданам Евросоюза нельзя запрещать перемещения внутри ЕС, но для сдерживания коронавируса можно предписывать карантины, делать тесты на COVID-19, а также создать единый регламент, применяемый к путешественникам, которые возвращаются из зон повышенного риска. Для определения опасности зон с точки зрения распространения коронавируса предлагается ввести единый цветовой код. Сейчас страны самостоятельно определяют, какие регионы в ЕС являются высоко рискованными.

Ранее сообщалось, что Евросоюз объявил о вступлении в глубочайшую рецессию в своей истории. При этом, по оценкам ЕК, для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса Евросоюзу потребуется как минимум 1,5 трлн евро. Секретарь ООН Антониу Гутерриш в июне сообщил, что вспышка коронавируса может привести к продовольственной катастрофе в мире, если не принять срочных мер.