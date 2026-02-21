На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.5 комментариев
Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
В ведомстве подчеркнули: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении производственной линии по выпуску ракет «Фламинго».