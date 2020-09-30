Своя машина в Москве оказалась выгоднее использования такси и каршеринга

Автомобиль стоимостью до миллиона рублей для жителя Москвы выгоднее, чем использование такси или каршеринга, свидетельствует исследование, проведенное «Яндексом».

При этом автомобиль стоимостью до 3 млн рублей обходится жителю Москвы дороже, чем каршеринг, но дешевле такси, передает РИА «Новости».

При сравнении расходов на новую машину в первые три года владения использовались данные о среднем для России годовом пробеге. Отмечается, что чем выше пробег, тем выгоднее иметь собственную машину.

Главным пунктом расходов оказалась амортизация – снижение стоимости автомобиля, на долю которой пришлось 53% потерь. 22% тратится на страховку, 13% – на топливо. Также учитывались расходы на техобслуживание, мойку, смену шин и транспортный налог.

Наиболее дорогим автомобилем в плане содержания назван Mercedes-Benz G-класса AMG (357 тыс. рублей в месяц), самым дешевым – LADA Granta (13 тыс. рублей).

Указывается, что бюджетные автомобили требуют больших расходов на бензин и техобслуживание.

Напомним, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, какой транспорт во время коронавируса самый безопасный.