Эксперт: Турция пошла ва-банк, предложив России «сирийский вариант» для Карабаха

«Турция решила исходить из того, что Россия в этом регионе [Нагорный Карабах] и конфликте – просто один из внешних участников», – заявил политолог Федор Лукьянов, комментируя слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Россия не согласилась на предложение Анкары о «сирийском варианте» урегулирования в Карабахе.

«Турция, кажется, решила пойти ва-банк. Чавушоглу говорит, что Анкара предлагала России «сирийский вариант» для Карабаха. На практике это означает: Турция решила исходить из того, что Россия в этом регионе и конфликте – просто один из внешних участников. Важный, но не более того. По-хорошему это требует ответа с предметным, подкрепленным очень весомыми аргументами объяснением, что это не так и статус России там уникален», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

Напомним, глава МИД Турции заявил в интервью Anadolu, что Анкара обсуждала нагорно-карабахский конфликт с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«Мы говорили с Путиным, с Лавровым [о конфликте]. Как мы вместе действуем в Сирии, так пытались и здесь, но не удалось. Говорят: пусть остановится война. Пусть», – передает слова Чавушоглу РИА «Новости».

Турция полагает, что необходимо объявить перемирие, но в то же время «Армения должна уйти с оккупированных территорий».

По мнению главы турецкого МИДа, урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе Армении из самопровозглашенной республики, которую Анкара считает «оккупированной» Арменией территорией.

«Но разве об этом говорится? Нет. (…) В этом случае как должен быть решен вопрос?» – уточнил министр.

На ваш взгляд Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе? Поддержать Азербайджан

Поддержать Армению

Оставаться посредником

Вообще не вмешиваться



Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда в Баку заявили об интенсивном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны Армении. В свою очередь в Ереване заявили о наступлении ВС Азербайджана в направлении Нагорного Карабаха и обстреле населенных пунктов непризнанной республики, включая ее административный центр Степанакерт.

Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Турция заявила, что готова оказывать поддержку Азербайджану как за столом переговоров, так и на поле боя. В Кремле подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Во вторник Ереван сообщал, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. Армянский летчик погиб. При этом Турция открестилась от атаки на армянский самолет.

После этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Турция фактически вовлечена в конфликт в Нагорном Карабахе. Он подчеркнул, что, по информации Еревана, военные советники Турции принимают участие в руководстве действиями азербайджанской стороны в Карабахе. Кроме того, Армения заявила, что Азербайджан передал военно-воздушным силам Турции управление наступательной операцией в Нагорном Карабахе.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД