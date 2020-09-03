Герой России: Трагедия в Беслане стала переломным моментом для всех

«После Беслана все поняли, что у террористов существует только два варианта: или сложить оружие, отдавшись в руки правосудия, или быть уничтоженными», – заявил газете ВЗГЛЯД герой России Вячеслав Бочаров, вспоминая трагические события в бесланской школе №1, произошедшие 1 сентября 2004 года.

«16 лет назад, не только наша страна, но и весь мир был шокирован тем, что сотворили нелюди в школе №1 города Беслана, – сказал участник операции по освобождению заложников в Беслане, герой России, полковник Вячеслав Бочаров. – Сегодня я нахожусь в Хабаровске, где будет зажжена «свеча памяти» в честь погибших в ходе тех событий. Могу сказать, что жители всех уголков России, даже таких удаленных, как Хабаровский край, помнят о произошедшем и скорбят по жертвам произошедшей трагедии».

Среди погибших в Беслане – десять сотрудников ЦСН ФСБ России, напомнил собеседник. Это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа. Офицеры «Альфы» первыми пошли на штурм захваченной бандитами школы. «Молодые парни, выбравшие своей профессией защиту Родины, выполнили свой, в первую очередь, человеческий долг. Ценой своей жизни они минимизировали потери среди заложников, избежать которые, к сожалению, в результате взрывов бомб террористов, не удалось», – сказал Бочаров.

«Я думаю, эта трагедия стала переломным моментом для всех. После нее все поняли, что с террористами никаких переговоров вестись не должно. Для них существует только два варианта: или сложить оружие, отдавшись в руки правосудия, или быть уничтоженными», – заключил собеседник.

Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года.

В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированной школе более 1100 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы. В середине третьего дня после взрывов и пожара здание частично обрушилось. Заложники стали выбегать из школы, и спецназ начал штурм.

Во время перестрелки было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 детей, и 19 спасателей, почти 800 человек получили ранения.

Российский государственный телеканал «Россия 1» покажет документальный фильм-расследование, посвященный тем событиям. Фильм планируется выпустить в эфир в 23.30 3 сентября. В трейлере отмечается, что с трагедией связано множество вопросов, в том числе как в школу смогли проникнуть «вооруженные до зубов головорезы и почему ее охранял единственный милиционер – безоружная женщина».

Также в фильме планируется показать единственного захваченного живым террориста Нурпаши Кулаева, участвовавшего в тех событиях. Авторы картины намерены развенчать мифы о том, что в смерти детей террористы не виноваты, и разобраться, кто действительно стрелял из огнеметов по школе.

В расследовании также будут продемонстрированы уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей.