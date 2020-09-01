На российском телевидении покажут фильм-расследование о теракте в Беслане

Российский государственный телеканал «Россия 1» анонсировал документальный фильм-расследование «Беслан», его планируется показать 3 сентября.

Фильм планируется выпустить в эфир в 23.30, сообщают «Вести». В трейлере отмечается, что с трагедией связано множество вопросов, в том числе как в школу смогли проникнуть «вооруженные до зубов головорезы и почему ее охранял единственный милиционер – безоружная женщина».

В фильме также планируется показать единственного захваченного живым террориста Нурпаши Кулаева, участвовавшего в тех событиях. Также авторы картины намерены развенчать мифы о том, что в смерти детей террористы не виноваты, и разобраться, кто действительно стрелял из огнеметов по школе.

Отмечается, что материалы расследования теракта занимают 260 томов уголовного дела. В расследовании также будут продемонстрированы уникальные свидетельства заложников и спецназовцев, которые спасали детей.

Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года.

В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированной школе более 1100 заложников – детей, их родителей и сотрудников школы. В середине третьего дня после взрывов и пожара здание частично обрушилось. Заложники стали выбегать из школы, и спецназ начал штурм.

Во время перестрелки было убито 27 террористов (четверо, включая двух смертниц, погибли до штурма в период с 1 по 3 сентября). В результате теракта погибли 314 заложников, из них 186 детей, и 19 спасателей, почти 800 человек получили ранения.