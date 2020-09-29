Власти Белоруссии приостановили выпуск издания Tut.by

Министерство информации Белоруссии заявило о приостановке выпуска сетевого издания Tut.by.

«Приказом министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания Tut.by приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года», – говорится в заявлении на сайте министерства.

Отмечается, что в период с 7 августа по 15 сентября 2020 года ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» было вынесено четыре письменных предупреждения в связи с нарушением изданием статей 4 и 49 Закона о СМИ. Министерство получило несколько обращений от государственных органов, выявивших распространение Tut.by запрещенной информации.

В конце августа в Белоруссии заблокировали доступ к сайту негосударственного издания «Наша Нива» и интернет-ресурсу naviny.by.