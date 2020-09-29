Британец рассказал об издевательствах в армии из-за русского происхождения

Британский военнослужащий подал в суд на министерство обороны страны, утверждая, что он подвергался дискриминации и унижениям из-за русского происхождения, сообщили СМИ.

Как пишет Telegraph, семья Глеба Стешова приехала в Великобританию 20 лет назад, будущему капралу в тот момент было 13 лет. Он заявил, что захотел стать британским военнослужащим из-за «чрезмерной благодарности» стране.

Выходец из России утверждает, что за время прохождения службы в британской армии его постоянно унижали, в частности, заставляли петь русские песни перед старшими по званию. Кроме того, его постоянно спрашивали, почему он не пошел служить в российскую армию, передает РИА «Новости».

Стешов также утверждает, что ему не дали стать переводчиком с русского языка в Разведывательном корпусе. По словам военнослужащего, ему отказали в переводе на эту должность из-за опасений, что он может стать «российским шпионом». Так, добавил капрал, военное ведомство якобы сфальсифицировало результаты его языкового экзамена, и в итоге Стешов сначала не смог сдать тестирование по русскому языку, а затем – по английскому.

В министерстве обороны Великобритании, между тем, отвергают все предъявленные Стешовым обвинения.

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