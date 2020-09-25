Генералы США пригрозили отставкой в случае указа Трампа о подавлении беспорядков

Глава комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли и несколько других американских генералов могут подать в отставку, если глава Белого дома Дональд Трамп до или после выборов воспользуется законом о подавлении восстаний с помощью военных в стране, пишут СМИ.

Чиновники Пентагона в частном порядке обсуждают сценарий, при котором Трамп отдаст приказ о подавлении беспорядков с помощью армии, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Этот приказ, согласно источникам издания, может повлечь за собой отставку ряда генералов, включая Милли, главу штаба ВВС Чарльза Брауна и других. Часть военных настроена решительно против таких мер, утверждает газета.

Пентагон не разрабатывает конкретные планы действия на случай такого решения Трампа, ведомство также исключает вероятность задействования военных для выдворения нынешнего президента в случае его отказа признать поражение на выборах.

Для этого им достаточно будет задействовать Секретную службу или Службу маршалов США, отметили в газете. Также в Пентагоне изучают вероятность, что Трамп прикажет задействовать армию в промежуток между голосованием и инаугурацией.

В июне глава Пентагона Марк Эспер отказался поддержать использование закона о восстаниях 1807 года против демонстрантов.

Напомним, Трамп не стал гарантировать мирную передачу власти в США после выборов.

Белый дом заявил, что Трамп признает результаты «свободных и справедливых» выборов. Президент США считает, что американцы никогда не получат точных результатов голосования из-за рассылки избирателям бюллетеней по почте.

Между тем кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опередил по популярности среди избирателей Трампа в четырех штатах.

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