Гражданин Таджикистана избил двух сотрудников посольства в Москве

Гражданин Таджикистана избил земляков на территории посольства своей страны в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в четверг в Пресненский отдел полиции поступило сообщение, что 38-летний гражданин Таджикистана избил двух представителей посольства данной страны на территории диппредставительства в Гранатном переулке.

«Один из пострадавших был вынужден обратиться в больницу за помощью. На дебошира был составлен административный протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», – сообщил источник РИА «Новости». Проводится проверка.