Власти Москвы рекомендовали компаниям перевести работников на удаленку

Свыше 5 тыс. компаний в Москве получат от главы города Сергея Собянина рекомендательные письма, в которых предлагается перевести сотрудников на удаленку, сообщил первый замглавы пресс-службы мэра Борис Булай.

«Более 5 тыс. компаний получат подобного рода рекомендательные письма от мэра Москвы в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Данная мера направлена на то, чтобы максимально ограничить людей от контактов, и направлена на безопасность граждан», – пояснил Булай РИА «Новости».

До этого РБК писал, что мэр Москвы написал в Сбербанк, «Яндекс» и Ростех письма, в которых рекомендуется перевести работников на удаленную работу.

Ранее сообщалось, что 81% российских компаний намерены в будущем использовать дистанционный формат работы. Напомним, Министерство труда готовит поправки об изменениях в трудовом кодексе, касающиеся дистанционной работы.

В четверг оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом попросил жителей города сократить число контактов из-за роста заболеваемости.