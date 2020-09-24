В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией

Президент России Владимир Путин не поздравлял белорусского коллегу Александра Лукашенко с инаугурацией, так как ранее уже поздравлял с избранием на пост главы государства, объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Владимир Путин «поздравлял президента Лукашенко с победой на выборах и по телефону, и далее уже очно во время недавнего рабочего визита президента Белоруссии в Сочи», передает ТАСС.

По его словам, для поздравления с инаугурацией «нет обязательного» (протокола), так как «поздравление уже было».

Напомним, в среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии, США и еще в ряде стран.

МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию Лукашенко недостаточно легитимной.

Сам белорусский лидер заявил, что церемония инаугурации не являлась тайной или таинством, на мероприятие было приглашено около 2 тыс. человек.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.

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