Евросоюз сделал слишком много ошибок из-за фейковых новостей, поэтому прежде чем думать о новых санкциях в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, нужно иметь доказательства, заявил депутат регионального совета Венето Италия Стефано Вальдегамбери.

«Новые санкции в отношении России? Осторожно. Мы уже сделали слишком много ошибок из-за fake news. Мы вели войны на основе искусственно построенных fake news. Цель состояла в том, чтобы достичь «демократического» обмена общественным мнением. Потом мы обнаружили, что истинные причины были совсем другими, а не теми, о которых нам говорили», – отметил он в Facebook.

Вальдегамбери добавил, что угрожающее химическое оружие существовало только в заведомо ложном сообщении тех, кто интересовался войнами «за демократию». «Затем мы обнаружили, что ИГИЛ* убивает людей там, где вместо этого должна была родиться демократия», – уточнил депутат.

«Мы ввели санкции с эффектом бумеранга для нашей экономики за предполагаемое вторжение в Крым, где оказалось, что никто из его жителей никогда не чувствовал себя захваченным, но решил присоединиться к двум народным референдумам. И теперь мы одобряем новые санкции в отношении России по фактам, не имеющим доказательств? Необходимо быть осторожным», – предупредил он.

Также депутат предположил, что авторы фальшивых новостей являются авторами предполагаемых отравлений, «а затем они оправдывают новые санкции, обвиняя других».

В свою очередь член Сената Парламента Демократической Республики Конго Франсин Фураха Муюмба добавил, что ситуация с Навальным должна быть расследована должным образом и беспристрастно на основе фактов.

«Мы ценим открытость и готовность России сотрудничать и обмениваться всей необходимой информацией о здоровье господина Навального», – написал он в Facebook.

Тем временем директор отдела международного сотрудничества Министерства социальной защиты и труда Монголии Арилдийпурэв Цевелрагчаа подчеркнула, что большинство западных СМИ уже обвиняли российское правительство из-за ситуации с Навальным и призывали к новым санкциям, при этом не имея реальных фактов.

«Что происходит с принципами международного права о справедливом следствии, и о том, что никто не может быть обвинен в каком-либо преступлении без неопровержимых доказательств и окончательного решения суда», – возмутилась она Facebook.

По ее мнению, в большинстве обвинений отсутствуют обоснованные выводы, что порождает серьезные сомнения.

«Например, если Новичок – очень сильный боевой яд, то почему Алексей все еще жив? Более того, если Россия попыталась убить господина Навального, зачем российские власти отправили его в Германию? В этом нет никакого смысла», – подчеркнула она.

В заключение она напомнила, что какое-то время назад в международном сообществе уже случился прецедент уничтожения одной страны на основе ложных обвинений без неопровержимых доказательств.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД Илья Тимохов заявил, что основной задачей дезинформационной кампании Запада вокруг ситуации с блогером Алексеем Навальным стоит вмешательство в дела России.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал Берлин не политизировать ситуацию с Навальным. Также Москва потребовала от немецкой стороны ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании блогера.

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

До этого власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.