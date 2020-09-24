Эксперт предсказал провал «венесуэльского сценария» в Белоруссии

«Если у США не получилось в Венесуэле, у себя под боком, провернуть такую операцию с непризнанием, то неужели мы можем думать о чем-то подобном в Белоруссии? В практическом плане Лукашенко вряд ли что-то угрожает», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя отказ США и руководства ЕС признавать Лукашенко избранным президентом.

«Дело в том, что в современном мире все эти традиционные протоколы, приличия и правила настолько обесценились, что не удивлюсь – Лукашенко Запад не признал, а посол США в Минске продолжит работать, то же касается и стран Евросоюза. С точки зрения традиционной дипломатии это абсурд, а с точки зрения современной международной практики – пожалуйста», – заметил программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

Американцы и их союзники могут свернуть и деятельность посольств, но вряд ли это будет угрожать Белоруссии в практическом плане, считает собеседник. «Никто не будет вводить санкции против белорусских компаний, работающих на европейском рынке, а к санкциям высшего характера Лукашенко не привыкать. Он к ним спокойно относится», – считает Бордачев.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что инаугурация и новый президентский срок Александра Лукашенко не имеют достаточной демократической легитимности. Евросоюз пересматривает отношения с Белоруссией, подчеркнул Боррель. Накануне Госдепартамент США сообщил, что Вашингтон не может считать Лукашенко избранным президентом. Объявленные результаты выборов, прошедших в Белоруссии 9 августа, «были сфабрикованы и не отражали легитимность», заявили в Госдепе.

Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также Лукашенко не признали президентом республики в Германии, Польше, Эстонии и еще в ряде стран. МИДы Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко.

Бордачев провел параллель с «венесуэльским сценарием» – США и их союзники отказали в легитимности законно избранному главе страны Николасу Мадуро и признали самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. Тем не менее попытка смещения Мадуро потерпела крах, и тот остается у власти. «Если у США не получилось в Венесуэле, у себя под боком, провернуть такую операцию с непризнанием, то неужели мы можем думать о чем-то подобном в Белоруссии? – рассуждает эксперт клуба «Валдай». – Не думаю, что в Минске даже попробуют что-то подобное сделать. Мы видим состояние белорусского общества, позиции Лукашенко в армии и спецслужбах, которые не менее крепки, чем у Николаса Мадуро. Кроме того, у Мадуро его союзники – Россия и Китай – все-таки за океаном, здесь же Россия в трехстах километрах от эпицентра событий».

По мнению Бордачева, вопрос о международном признании легитимности того или иного лидера или признании политического статуса в той или иной стране, куда менее важен, чем даже 15-20 лет назад.

В среду Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. При этом белорусские власти заранее не называли официальную дату инаугурации.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об инаугурации, которая прошла в атмосфере секретности.

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