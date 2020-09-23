Кремль заявил о приверженности обязательствам по Конвенции о запрещении химоружия

В Кремле отвергли обвинения в наличии запрещенных отравляющих веществ: Россия верна всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Совершенно недопустимо присутствие химического оружия или каких-то его элементов будь то в России, или в Европе или еще где-то, потому что мы были и остаемся верны всем обязательствам по Конвенции о запрещении химического оружия», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в России запасов был уничтожен 27 сентября 2017 года. Таким образом, реализуемая с 1996 года федеральная целевая программа была завершена раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тыс. тонн отравляющих веществ.

Ранее правительство Германии заявило, что три независимые спецлаборатории Франции и Швеции подтвердили якобы наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

При этом Берлин отказался передать Москве материалы по ситуации с Навальным в двустороннем порядке, ссылаясь на государственную тайну. Управление юстиции Берлина поручило прокуратуре столицы ФРГ предоставить информацию о состоянии здоровья Навального, но при условии его согласия.

Также Германия заявила, что передала в ОЗХО результаты лабораторных исследований проб, которые были взяты у Навального.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», заявил, что выход блогера из комы доказывает: при его отравлении не использовалось данное вещество.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все, чтобы спасти Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.