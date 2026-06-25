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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    2 комментария
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк, за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами какие у них только есть в арсенале.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    3 комментария
    25 июня 2026, 14:40 • Новости дня

    Цены на газ в Европе опустились до 475 долларов

    Цены на газ в Европе снизились до 475 долларов за тысячу кубов

    Tекст: Мария Иванова

    На европейском рынке газ подешевел днем примерно на 1,2%, а июльские фьючерсы TTF опустились ниже 480 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Стоимость газа на лондонской бирже ICE в четверг днем опустилась на 1,2%, достигнув 475 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости. Июльские фьючерсы по индексу нидерландского хаба TTF открыли торги на отметке 479 долларов. К 14:12 по московскому времени показатель снизился до 474,5 доллара.

    Средние котировки в марте подскочили почти на 60% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Тогда они впервые с февраля 2023 года превысили 600 долларов за тысячу кубометров. В апреле цены упали примерно до 540 долларов, однако в середине мая вновь ненадолго пробили шестисотую отметку.

    Максимум за время ближневосточного обострения зафиксировали 19 марта на уровне 853,7 доллара. В тот день генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре». Абсолютный исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года и составил 3892 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в четверг биржевая цена газа на хабе TTF удержалась около 478 долларов за тысячу кубометров.

    Во вторник стоимость июльских фьючерсов на лондонской бирже ICE опустилась до примерно 493 долларов за тысячу кубометров.

    18 июня стоимость июльских фьючерсов по индексу TTF на европейских биржах упала ниже 480 долларов за тысячу кубометров.

    24 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским

    BZ: Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайного чата с Зеленским

    В ЕС начали расследование секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе расследуют секретную переписку в закрытом чате главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, сообщает Berliner Zeitung.

    Поводом для крупного политического скандала стала переписка фон дер Ляйен с Зеленским и лидерами стран Евросоюза. В секретном чате они делились стратегиями отношений с президентом США, передает РИА «Новости».

    «В отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вновь ведется расследование. На этот раз в центре внимания находится секретный групповой чат с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони и уходящего в отставку премьера Британии Кира Стармера», – говорится в опубликованном материале.

    Процесс инициировала европейский омбудсмен Тереза Анжиньо, направив на прошлой неделе официальное письмо. Разбирательство началось после отказа ведомства предоставить данные чата нидерландской организации Follow the Money. Первые сообщения о тайной переписке просочились в информационное поле еще в январе.

    Европейский омбудсмен ранее инициировал расследование из-за исчезновения секретных сообщений главы Еврокомиссии.

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    24 июня 2026, 10:01 • Новости дня
    ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан

    Politico: Евросоюз создаст центры депортации мигрантов в Узбекистане и Руанде

    ЕС собрался высылать мигрантов в Узбекистан
    @ Danilo Balducci/Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства рассматривают возможность отправки получивших отказ беженцев в специальные лагеря на территории африканских и азиатских республик.

    Группа стран Евросоюза обсуждает создание так называемых возвратных хабов за пределами объединения, пишет Politico.

    Инициативу по высылке нелегалов в Руанду и Узбекистан уже поддержали более половины из 27 государств блока, включая Германию, Грецию и Нидерланды.

    «Наша цель – заключить первые соглашения о создании этих структур в 2026 году, чтобы они начали функционировать с 2027 года», – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Окончательный список принимающих сторон пока не утвержден, однако Брюссель ранее выделил Руанде 900 млн евро, а Узбекистану – 119 млн евро.

    В кулуарах также обсуждается кандидатура Уганды, тогда как Египет и Ливия были исключены из-за рисков нелегальной перевозки людей. При этом власти Франции и Испании выступили против инициативы, усомнившись в эффективности подобных центров депортации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе депутаты Европарламента утвердили изменения миграционного законодательства для создания центров депортации в третьих странах.

    Инициатива 19 государств Евросоюза по высылке беженцев стала неожиданностью для руководства Франции.

    Представители Германии, Дании и Италии уже активно обсуждают идею размещения центров возврата вдали от европейских границ.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    23 июня 2026, 22:00 • Новости дня
    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз

    Politico: Венгрия заблокировала новый этап переговоров Украины и Молдавии с ЕС

    Венгрия притормозила переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия стала единственной страной, выступившей против совместного документа Евросовета и ЕК для открытия новых переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС, сообщает Politico.

    Венгрия вновь тормозит переговорный процесс о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз. Будапешт стал единственным членом европейского объединения, выступившим против направления официального письма об открытии новых этапов дискуссий с Киевом и Кишиневом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Журналисты связывают этот шаг с прохладным отношением премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра к перспективам членства Киева. Ожидается, что вопрос попытаются утвердить повторно на следующей неделе.

    Ранее, в начале июня, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о согласовании всеми странами начала предметных дискуссий. Первый этап касался ключевых принципов Евросоюза, включая верховенство права и работу демократических институтов.

    Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр настоял на исключении пункта об ускоренном вступлении Украины из итоговой декларации Евросоюза.

    Все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр заявил о необходимости закрытия 33 переговорных глав для полноправного членства Украины в Евросоюзе сроком до 15 лет.

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    24 июня 2026, 17:52 • Новости дня
    Еврокомиссия отложила выделение 5,9 млрд евро Киеву на беспилотники

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов из-за необходимости отработать механизм контроля этих денег, сообщил портал Euractiv.

    По данным Euractiv, руководство Евросоюза на несколько дней отложило передачу Киеву 5,9 млрд евро на приобретение дронов, передает ТАСС. Задержка вызвана тем, что европейские власти пока не согласовали процедуру тщательного мониторинга выделяемых средств.

    Изначально ожидалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсирует транш в 9 млрд евро 26 июня в Гданьске. Однако теперь на конференции официально объявят лишь о 3,2 млрд евро обычной поддержки.

    «Первый транш финансирования Украины будет включать только 3,2 млрд евро бюджетной помощи. В него пока не войдут 5,9 млрд евро военного финансирования», – поделились информированные собеседники издания.

    Важным условием предоставления денег выступает приоритетная закупка аппаратов и деталей у стран объединения. Приобретать технику у третьих государств разрешат лишь при полном отсутствии нужных вооружений внутри самого Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости перевода Киеву первого транша в размере девяти миллиардов евро до конца июня. Представитель ведомства Балаш Уйвари анонсировал выделение из этой суммы 5,9 миллиарда на закупку беспилотников. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ожидала поступление данных средств в первой половине месяца.


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    22 июня 2026, 21:29 • Новости дня
    Стоимость акций Газпрома снизилась до минимума с 2009 года

    Цена акций Газпрома снизилась до 100 рублей за акцию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Котировки российской энергетической компании Газпром обновили многолетний антирекорд, преодолев важный психологический рубеж в 100 рублей за акцию впервые за почти два десятилетия.

    Падение стоимости акций газового гиганта ниже 100 рублей зафиксировано впервые с 23 января 2009 года, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов Мосбиржи.

    Днем бумаги торговались на уровне 99,9 рубля, теряя 4,39%. К вечеру снижение ускорилось, в результате чего цена опускалась до 98,28 рубля, а потери составили 5,94%.

    Ближе к ночи котировки немного отыграли падение. По состоянию на 20.40 мск акции компании стоили 99,42 рубля при общем снижении на 4,85%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совет директоров Газпрома предложил отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2025 года.

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    25 июня 2026, 09:32 • Новости дня
    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони

    Politico: Разногласия с Трампом помогли примирению лидеров Франции и Италии

    Politico: Конфликт с Трампом сблизил Макрона и Мелони
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне резкого охлаждения связей с Вашингтоном главы Франции и Италии готовятся заключить в Антибе масштабные договоры в сфере обороны и атомной энергетики, пишет Politico.

    Лидеры Франции и Италии Эммануэль Макрон и Джорджа Мелони готовы урегулировать давние разногласия на предстоящем саммите в Антибе, пишет Politico.

    Ожидается подписание около десятка соглашений в сферах обороны, атомной энергетики и аэрокосмической промышленности.

    «Что касается Трампа, я верю, что недавние события могут еще больше помочь продуктивному саммиту между Францией и Италией в Антибе», – заявил евродепутат от партии Макрона Сандро Гози. Ранее Мелони отдавала приоритет связям с Германией и стремилась стать мостом между Евросоюзом и США.

    Ситуация изменилась после атак США и Израиля на Иран, что привело к публичному конфликту между премьером Италии и американским президентом Дональдом Трампом. Теперь Рим демонстрирует готовность дистанцироваться от Вашингтона и поддержать проевропейское видение Парижа.

    На встрече планируется утвердить дорожную карту по обороне на 2025–2031 годы и совместную стратегию безопасности в Средиземноморье. Стороны также намерены объявить о производстве ракет-перехватчиков Aster и франко-итальянской системы ПВО. Товарооборот двух стран в 2025 году достиг 112 млрд евро, увеличившись на 6%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон предприняли попытку перезагрузить двусторонние отношения.

    Недавно президент США Дональд Трамп резко раскритиковал итальянского премьера за отказ предоставить военные базы. В ответ глава правительства Италии обвинила американского лидера во лжи и предательстве друзей.

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    24 июня 2026, 14:17 • Новости дня
    Лавров сообщил о планах США выкупить европейские «Северные потоки»

    Лавров: США хотят выкупить европейские «Северные потоки» для перепродажи газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские власти намерены приобрести европейскую инфраструктуру «Северных потоков», сообщил глава МИД Сергей Ларов.

    По его словам, главная цель Вашингтона заключается в последующей перепродаже российского голубого топлива, передает РИА «Новости».

    «Сейчас американцы ведут переговоры, по крайней мере, нам сказали, что у них такой план есть – выкупить европейскую часть «Северных потоков», восстановить и взять под свой контроль», – заявил министр на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Лавров пояснил, что по этим магистралям невозможно транспортировать ничего, кроме российского газа. По его словам, Россия продолжит закачивать топливо, а США займутся его реализацией с хорошей наценкой.

    Ранее Лавров рассказал о планах Вашингтона выкупить поврежденные трубопроводы за бесценок.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал очевидным стремление США контролировать международную энергетическую инфраструктуру.

    В прошлом году западные СМИ сообщали об обсуждении покупки американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток».

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    22 июня 2026, 21:50 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии Валтонен: ЕС определяет цели и формат будущего диалога с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский союз достиг существенного прогресса в разработке единых целей и стратегии для возможного будущего диалога с российской стороной, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    «Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этой работе», – сказала глава ведомства финскому вещателю Yle, передает ТАСС.

    Перспективы начала диалога европейские лидеры смогут обсудить на предстоящем в июле саммите НАТО в Турции. При этом Валтонен подчеркнула, что время для непосредственных контактов пока не пришло, несмотря на идущие консультации внутри Европы.

    По ее словам, конкретные сроки станут понятны исходя из ситуации на поле боя на Украине и готовности российской стороны к мирному урегулированию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дискуссия о будущих переговорах с Россией вытеснила остальные темы на недавнем саммите Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить выдачу мандата на диалог с Москвой.

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    23 июня 2026, 22:12 • Новости дня
    Мелони выразила надежду на примирение Италии и США

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассчитывает на возвращение двустороннего диалога с Вашингтоном в конструктивное русло, несмотря на недавнюю резкую перепалку с американским лидером Дональдом Трампом.

    Мелони выразила уверенность в скором урегулировании дипломатических разногласий, передает РИА «Новости».

    «Я не намерена продолжать конфронтацию. Я считаю, что наша двусторонняя работа с США должна вернуться в нормальное русло, об этом я вчера сказала на заседании Совета министров», – подчеркнула Мелони.

    Конфликт начался после слов президента США о том, что итальянский премьер якобы упрашивала его сделать совместное фото на саммите G7 ради рейтингов. В ответ Мелони назвала эти заявления полностью выдуманными. Из-за возникшей напряженности Рим отменил визит вице-премьера Антонио Таяни в Вашингтон.

    Глава кабинета министров назвала отмену поездки правильным политическим сигналом, однако призвала избежать дальнейшей эскалации. Она отметила, что внешнюю политику нельзя превращать в реалити-шоу.

     «Мне кажется, что наша совместная работа и отношения развиваются успешно как в последние недели и месяцы на институциональном уровне, а также на экономическом», – отметила премьер.

    Итальянские представители планируют посетить прием у посла США по случаю Дня независимости 4 июля.

    Мелони назвала выдуманными заявления президента США о просьбах сфотографироваться на саммите «Группы семи».

    Американский президент резко раскритиковал главу итальянского правительства за отказ предоставить военные базы во время иранского конфликта.

    На фоне этого скандала члены кабинета министров Италии решили пропустить празднование Дня независимости Соединенных Штатов.

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    23 июня 2026, 23:17 • Новости дня
    Грушко обвинил Евросоюз в неготовности к переговорам по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не проявил практической готовности к переговорам по Украине, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

    «Они все время говорят о том, что Европа должна сидеть за столом переговоров, но это желание никак не результируется в практических действиях», – сказал Грушко на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

    Грушко отметил, что в Евросоюзе до сих пор продолжаются внутренние споры о том, кто будет представлять Европу на возможных переговорах, и пояснил, что это также показывает отсутствие реальной заинтересованности ЕС в их организации и в создании условий для диалога, передает РИА «Новости».

    По его словам, одним из ключевых условий старта переговоров должно стать прекращение военной, финансовой и иной поддержки киевскому режиму.

    Он добавил, что позиция, которую занимает Европа и постоянно озвучивает, фактически исключает ее участие в переговорах. Отвечая на вопрос о публикациях в СМИ о попытках главы Евросовета Антониу Кошты установить контакты с Россией, Грушко заявил, что МИД России в принципе не комментирует утечки и напомнил о действующем в дипломатии жестком правиле конфиденциальности достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кошта на саммите в Брюсселе назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для возможных мирных инициатив.

    Позднее Кошта на итоговой пресс-конференции сообщил о разногласиях в Евросоюзе из-за его решения наладить дипломатический канал с Россией.

    В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит смысла в участии европейцев в переговорах по Украине.

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    24 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    Лавров назвал воровством передачу Киеву доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Доходы от замороженных российских активов, которые Запад передает Украине, являются ворованными средствами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сделал заявление о статусе доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС. Выступая на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения», он подчеркнул незаконный характер подобных действий Запада.

    «Они говорят, что это все не с той части золотовалютных резервов, не с той части вклада Центрального банка, которая оговорена в соглашении, а это доходы, которые получены сверх процента, полагающегося Центральному банку. Но это все равно ворованные деньги», – заявил министр.

    Ранее страны G7 выдали Украине кредиты на 45,5 млрд долларов за счет доходов от российских активов.

    В феврале 2026 года страны «Большой семерки» выдали Украине кредитов на 3,8 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов, доведя общую сумму таких займов почти до 43 млрд долларов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал передачу этих денег воровством.

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    23 июня 2026, 12:54 • Новости дня
    Лавров раскрыл желание Парижа втайне от ЕС связаться с Москвой

    Лавров заявил о готовности Франции к секретным переговорам с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Французские власти стремятся установить скрытые дипломатические каналы связи с российским руководством в тайне от Евросоюза, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на двуличие французского руководства, передает РИА «Новости».

    «Президент Макрон заявил, что Евросоюз не может быть посредником, потому что ввел санкции против России. Я оставляю эту информации на совести Парижа, это заявление оставляю на совести Парижа, который и сам не прочь втайне от Брюсселя и всех других просить о дискретных контактах с Москвой», – подчеркнул министр.

    До этого издание Politico писало о расколе среди европейских государств из-за попыток руководителя Евросовета Антониу Кошты наладить диалог с российской стороной. Против такой инициативы выступили французский лидер Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Политики уверены, что текущий момент не подходит для общения с Кремлем. По их мнению, когда придет время, инициативу должна перехватить «евротройка», состоящая из Франции, Германии и Британии.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта назвал создание неформального канала связи с Москвой необходимой базой для мирных инициатив.

    В начале июня лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу по вопросу возможных переговоров с Россией.

    В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие рабочих контактов между Москвой и Парижем.

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    23 июня 2026, 21:46 • Новости дня
    Лидер АдГ Хрупалла призвал Мерца поддержать диалог Кошты с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкому канцлеру Фридриху Мерцу следует выступить в поддержку инициативы главы Евросовета Антониу Кошты по возобновлению дипломатических контактов с Москвой, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

    «Мы призываем Фридриха Мерца проявить лидерские качества», – заявил сопредседатель АдГ на пресс-конференции, передает ТАСС.

    Политик добавил, что Мерцу следует начать смену политического курса и содействовать председателю Евросовета в открытии дипломатических каналов.

    Ранее СМИ сообщали о недовольстве крупных стран Евросоюза, в том числе Германии, предварительными контактами Кошты с Россией. Главе Евросовета пришлось оправдываться за свою инициативу на последнем саммите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о разногласиях на саммите ЕС из-за попыток наладить связь с Москвой.

    Политик назвал создание неформального канала связи необходимой базой для возможных мирных инициатив.

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    24 июня 2026, 05:46 • Новости дня
    Румыния попросила ЕС ослабить защиту бурых медведей

    И. о. министра Барна: Румыния попросила ЕС ослабить защиту бурых медведей

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Румынии добиваются пересмотра статуса бурых медведей в ЕС для исключения этих животных из категории строго охраняемых, сообщил и.о. министра сельского хозяйства Румынии Танцош Барна.

    Барна обратился к Европейской комиссии с просьбой изменить статус бурых медведей. Он призвал «ввести более гибкие правила управления для государств-членов, где этот вид находится в благоприятном природоохранном статусе». «Это позволит применять дифференцированные подходы для государств-членов», – заявил Барна.

    Он сообщил, что группа румынских экспертов представит в Брюсселе результаты научного исследования популяции медведей, которые в последнее время все чаще нападают на людей в стране. Барна напомнил, что в 2022 году по запросу Германии уже был изменен статус волков, что дало возможность охотиться на них в определенные периоды года в регионах с высокой численностью, передают РИА «Новости».

    По данным предварительной генетической переписи 2025 года, в Румынии обитает примерно от 10419 до 12770 бурых медведей. Специалисты считают оптимальной численность около 4 тыс. особей.

    В 2024 году парламент страны разрешил ежегодный отстрел до 500 медведей, а мэры поселений у лесов пытаются переселять животных в отдаленные районы, однако такие меры не снижают число нападений на людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Румынии приняли решение установить тысячи километров электрических заборов для защиты населения от нападений бурых медведей.

    В июне 2026 года в румынском городе Буштени агрессивная медведица и ее детеныш были убиты после повторных проникновений в жилые дома.

    В декабре 2024 года большинство европейских стран поддержали снижение охранного статуса волков по Бернской конвенции из-за роста их численности и влияния на сельское хозяйство.

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    24 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Масштабное перевооружение итальянской армии оказалось под угрозой срыва

    Ряд оборонных проектов в Италии оказались под угрозой из-за кредитной программы

    Tекст: Мария Иванова

    Внутренние споры о целесообразности использования европейских кредитов на 15 млрд евро грозят оставить итальянскую армию без новых танков и систем ПВО.

    Реализация нескольких ключевых военных контрактов Рима может быть приостановлена, передает РИА «Новости».

    Максимальный объем европейских фондов в 14,9 млрд евро «более или менее соответствует увеличению военных расходов на 2026 год, о котором правительство Мелони договорилось с НАТО». Эти средства планировалось направить на модернизацию вооруженных сил.

    Под вопросом оказалось производство крупной партии танков, строительство нового корабля снабжения класса Vulcano и закупка современных зенитных комплексов Samp-T. Ранее предполагалось, что власти сократят объем запрашиваемого кредита до 5 млрд евро. Теперь использование европейских ресурсов рискует сократиться до трети или полностью отмениться.

    Программа создания основного боевого танка при участии компаний Leonardo и Rheinmetall предполагает выпуск около 1050 машин. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд евро. Из национального бюджета уже выделено 8,4 млрд евро, а оставшуюся часть планировалось покрыть за счет европейских механизмов.

    Министр экономики Джанкарло Джорджетти опасается роста государственного долга и призывает к осторожности. В свою очередь глава оборонного ведомства Гвидо Крозетто настаивает на скорейшем принятии решения. Ожидается, что компромисс удастся найти к сентябрю, при этом обсуждается использование лишь пяти-семи млрд евро.

    Руководство Евросоюза усиливает давление на итальянские власти, требуя ускорить процесс. У Рима остался один месяц для формирования окончательной позиции. После этого неиспользованные средства перераспределят между другими заинтересованными государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Италия запланировала покупку немецких танков Rheinmetall на кредитные средства программы SAFE.

    В феврале глава Европарламента Роберта Метсола признала провал данной инициативы из-за недостаточного финансирования.

    В конце мая Еврокомиссия выделила первые займы на совместные закупки вооружений пяти другим европейским странам.

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