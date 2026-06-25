Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
Взрыв прогремел в Сумах на фоне воздушной тревоги
В административном центре Сумской области на северо-востоке Украины произошел очередной взрыв во время действия режима воздушной угрозы, сообщили местные СМИ.
По информации местного телеканала «Общественное», в городе вновь раздались громкие звуки на фоне работы сирен предупреждения об опасности, передает РИА «Новости».
«В Сумах слышен взрыв», – говорится в официальном сообщении. Отмечается, что ранее в этот же день, в четверг, средства массовой информации уже информировали о подобных происшествиях в населенном пункте.
Согласно актуальным данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время в части Сумской области продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее в этом городе прогремел очередной взрыв.
В начале июня серия детонаций произошла в Сумах на фоне масштабной воздушной тревоги.
В мае украинские СМИ аналогичным образом сообщили о взрывах в данном населенном пункте.