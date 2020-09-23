Кремль отреагировал на выписку Навального из клиники

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на выписку блогера Алексея Навального из немецкой клиники Charite и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Мы сейчас очень аккуратно ко всем сообщениям на этот счет относимся, не знаем, какие сообщения являются правдивыми, а какие – ложными. В любом случае, это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, Навальный, как любой российский гражданин, может въехать в Россию. При этом он напомнил, что пока между Германией и Россией нет прямого воздушного сообщения.

«Соответственно, это можно сделать или через те страны, с которыми сейчас есть авиасообщение, ну или друзья или официальная принимающая сторона предоставит опять частный самолет, этого уже мы не знаем», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что каких-либо разговоров или встреч с Навальным в Москве не планируется, разве что «если у самого больного не будет желания и намерения каким-то образом поделиться с нашими правоохранителями той информацией, которой он активно делится с коллегами из Германии».

В среду в клинике Charite сообщили, что Навального выписали из стационара, его состояние улучшилось. Немецкие врачи не исключили полного выздоровления блогера.

Неделю назад в Charite сообщали, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах блогера вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по данному делу.