Макрон заявил о сдвигах в переговорах «нормандской четверки» по Украине

Переговоры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) в 2020 году позволили добиться первых сдвигов в украинском урегулировании, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе выступления на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

«В континентальной Европе нормандский формат позволил в этом году достичь первых продвижений в украинском урегулировании», – приводит слова Макрона в видеовыступлении ТАСС.

Ранее во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз направил Киеву сигнал о том, что нельзя менять последовательность Минских соглашений.

В прошлую среду полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу. ОБСЕ подтвердила блокирование Украиной решений Контактной группы по Донбассу.

За день до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран «нормандского формата» якобы согласились провести встречу на высшем уровне. Однако Москва опровергла заявление Киева о саммите «нормандской четверки». Позже Кремль указал на бесполезность фиксирования каких-то дат встречи «нормандской четверки».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.

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