Кремль рассказал о перспективах встречи «нормандской четверки»

Встреча глав государств «нормандской четверки» состоится в обозримом будущем, но фиксировать какие-то даты пока бесполезно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября заявил, что все лидеры стран-участниц «нормандского формата» (Германия, РФ, Украина, Франция) дали согласие на встречу на высшем уровне, она может состояться после второй встречи политических советников. Украинский лидер надеется, что новая встреча политсоветников состоится в течение 10 дней, а после нее состоится и встреча на высшем уровне.

«Мы абсолютно согласны с такой постановкой вопроса. Действительно, нам следует ожидать в обозримом будущем встречу глав государств в нормандском формате. Единственная здесь загвоздка – что считать обозримым будущим», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, когда ждать саммита «нормандской четверки».

Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что встреча должна быть подготовлена, напомнил он, – и, как минимум, для этой встречи необходимо зафиксировать выполнение тех договоренностей, которые были достигнуты на последней встрече глав государств в Париже.

«Разумеется, помощники будут дальше встречаться, они продолжат свою работу с тем, чтобы каким-то образом нащупать пути для продвижения на пути выполнения ранее достигнутых договоренностей. Сама по себе встреча на высшем уровне ради встречи, конечно, не нужна ни одному из глав государств и правительств, она нужна ради результата», – подчеркнул представитель Кремля.

На просьбу уточнить, есть ли сейчас согласие российской стороны на проведение саммита, пресс-секретарь президента подчеркнул: «У российской стороны есть политическая воля к продолжению работы в рамках нормандского формата, мы считаем, что альтернативы этому формату нет». Продолжение работы, конечно, подразумевает продолжение диалога, добавил он.

«В этом плане здесь все правильно, мы согласны с президентом Зеленским. Другое дело, что мы бы сейчас не стали бы фиксировать какие-то даты, потому что это бесполезно», – подчеркнул Песков.

Напомним, встреча политсоветников лидеров «нормандской четверки» состоялась 11 сентября в Берлине. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что в ходе встречи не было достигнуто никакого прорыва.

При этом «камнем преткновения» остается позиция большинства в Верховной раде, которая заключается в стремлении Киева «отойти от Минских соглашений».

Также украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что все лидеры стран «нормандского формата» согласились провести встречу на высшем уровне, однако позже Москва опровергла эту информацию.

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