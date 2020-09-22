Лавров: ЕС заявил Киеву о важности порядка выполнения Минских соглашений

Евросоюз направил Киеву сигнал о том, что нельзя менять последовательность Минских соглашений, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Евросоюз устами своего верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, [который] буквально на днях заявил, что альтернативы Минским соглашениям нет, их надо выполнить полностью. Мы с этим абсолютно согласны. Это, наверное, должно быть считано в Киеве как недвусмысленный сигнал о недопустимости попыток поставить эти Минские соглашения с ног на голову и поменять их последовательность, поставив на первое место фактически оккупацию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, где были провозглашены народные республики», – заявил Лавров в интервью ТАСС.

Он напомнил, что установление контроля Украины над границей – последний этап, согласно Минским соглашениям, перед которым необходимо реализовать все остальные компоненты.

«Это касается и амнистии, и закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины, это касается и проведения выборов на той основе, которая будет согласована между Киевом, Донецком и Луганском, как это предусмотрено в Минских соглашениях», – указал глава ведомства.

Он подчеркнул, что все высказывания Киева об устаревании Минских соглашений – прямой отход от требований, озвученных Евросоюзом.

Ранее в ОБСЕ сообщали, что Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе не может приступить к принятию решений из-за постановления Верховной рады о местных выборах в 2020 году.

Газета ВЗГЛЯД писала, что переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.