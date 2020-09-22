Украинские СМИ указали на нестыковки в истории с Навальным

Украинское издание «Главред» указало на несколько нестыковок в деле блогера Алексея Навального, которые могут свидетельствовать о том, что тот не был в коме.

У блогера на фотографиях не осталось следов от катетера, который ему установили по прилету в Берлин, говорится в публикации «Главреда». «Промывали три недели минимум, катетер работал. Но спустя даже не пять, а, кажется, четыре дня нет и следа от катетера», – отмечается в материале.

Катетер должны были устанавливать в яремную вену на шее или в бедро, чтобы доставлять питание, такие операции обязательно оставляют след, указывает издание.

«Немцы давали бы питание через центральную венозную систему, а именно – в «ярему». <...> В России для быстрого введения разных очистительных препаратов <...> поставили бы, скорее всего, в бедро», – подчеркнул портал.

Также к блогеру в палату допустили детей, которые прилетели к нему из США, по мнению издания, это создавало бы чрезмерный риск инфицирования коронавирусом. Кроме того, Навальный в коме лежал с кожей здорового цвета и не похудел после 19 дней в этом состоянии.

«Главред» отметил, что через несколько дней после выхода из комы Навальный начал диктовать «большие тексты», это слишком быстрое восстановление, считает издание. «Все это – после «Новичка»? Да еще – после его усиленной версии?» – говорится в материале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным. Москва потребовала от Берлина ответить на новый запрос Генпрокуратуры России о лечении и обследовании Навального немецкими медиками. Отметим, Германия до сих пор не ответила на запрос России по инциденту с блогером.

В прошлый понедельник в берлинской клинике Charite сообщили, что Навальный начал вставать с постели. В тот же день власти Германии заявили, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ранее ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ. Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что Навальный выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что западные партнеры России в ситуации с Навальным перешли все рамки приличия. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Германия не передает России материалы по делу Навального.