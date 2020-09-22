Лавров объяснил, почему Москва поддержала идею Лукашенко о новой конституции

Москва поддерживает устремления Минска по конституционной реформе, в республике ощущается потребность в площадке для общенационального диалога, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы поддерживаем эту идею (о конституционной реформе – прим. ВЗГЛЯД), поскольку она действительно прозвучала из уст президента республики Белоруссия Александра Григорьевича Лукашенко», – заявил Лавров в интервью ТАСС.

В Белоруссии есть необходимость в «конкретной, инклюзивной площадки для общенационального диалога», указал российский министр.

Вопрос о сроках и конкретных изменениях конституции должны решать сами белорусы, добавил он.

«Александр Григорьевич, по-моему, сказал, что хочет привлечь к этой работе не только официальные структуры, в частности Верховный суд республики Беларусь, но и Всебелорусское народное собрание. Наверное, это движение в том направлении, которое сейчас требуется для организации общенационального диалога. Но конкретику должны, конечно же, определять сами наши белорусские соседи», – сказал Лавров.

Также он отметил, что организацию избирательных процессов должны определять белорусские политические силы, а не другие.

«Я думаю, что первый шаг – это логично в любой ситуации, когда проводится конституционная реформа, – провести необходимые преобразования и получить одобрение этих преобразований на всенародном референдуме, как это делается везде и, как я понимаю, [как это] планируют сделать в Белоруссии», – сказал министр.

Остальные вопросы должны согласовываться между основными политическими силами, добавил он.

Напомним, идею конституционной реформы в Белоруссии также поддержал российский лидер Владимир Путин. Сам Лукашенко отмечал, что в случае такой реформы необходимо в ней прописывать выборы президента.