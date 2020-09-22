С-400 и «Панцирь-С» отразили ракетно-авиационный удар на учениях «Кавказ-2020»

Зенитные комплексы С-400, «Бук-М2» и «Панцирь-С», а также истребители Су-30СМ успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар на полигоне Ашулук в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

«Около 20 самолетов Су-34, Су-24М, Су-30СМ, МиГ-29СМТ и других, имитирующих самолеты-нарушители воздушного пространства, должны были преодолеть системы ПВО Южного военного округа и условно уничтожить радиолокационные станции, позиции зенитных ракетных войск и аэродромы авиации», – передает ТАСС сообщение Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, самолеты условного противника приближались к целям на высотах от 50 метров с огибанием рельефа местности до 20 километров на скорости от 200 до 2000 километров в час. Летчики действовали как одиночно, так и в составе пар и звеньев. При этом полет выполнялся с выключенными системами опознавания.

После обнаружения приближающихся самолетов условного противника подразделениями радиотехнических войск экипажи истребителей Су-30СМ были подняты на перехват. «По самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных управляемых ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения. Все воздушные цели были уничтожены расчетами зенитных ракетных комплексов С-400 и «Бук-М2», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и экипажами истребителей Су-30СМ», – отметили в Минобороны.

Кроме того, расчеты комплексов «Панцирь-С», «Бук-М2» и С-400 в рамках эпизода учений уничтожили 15 воздушных целей, обозначенных высокоскоростными ракетами-мишенями.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

Ранее в понедельник корабли ЧФ вышли в море для участия в учениях «Кавказ-2020».

Защиту участников учений «Кавказ-2020» обеспечат свыше десяти дивизионов, вооруженных зенитными ракетными комплексами С-400, С-300 и зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С».