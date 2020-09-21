Корабли ЧФ вышли в море для участия в учениях «Кавказ-2020»

В рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» в море вышли свыше 20 кораблей Черноморского флота (ЧФ), сообщили в Минобороны России.

«Более 20 боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышли в море на начальном этапе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020». Корабли в составе однородных и разнородных тактических групп вышли в морские полигоны боевой подготовки для выполнения практических действий», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

В учениях принимают участие флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» и другие корабли и суда ВМФ России.

В рамках первого этапа учений корабли осуществили постановку и преодоление минных заграждений. На выходе из района минной опасности экипажи тральной группы провели артиллерийские стрельбы по макетам мин. «На различных этапах учения корабельные и береговые соединения, авиация флота выполняют комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям», – подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, в понедельник на военных полигонах юга России начались стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» с участием более 80 тыс. человек. В Минобороны рассказали о поставленных перед участниками маневров задачах.

Для участия в учениях «Кавказ-2020» Россия пригласила шесть государств. Кроме того, ожидается, что военные еще ряда стран прибудут на учения в качестве наблюдателей.

Ранее в Минобороны подчеркнули, что учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер.

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