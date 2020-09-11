Минобороны заявило об оборонительном характере учений «Кавказ-2020»

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020», которые пройдут в России с 21 по 26 сентября, будут носить исключительно оборонительный характер и не будут направлены против какой-либо страны, заявил замминистра обороны Александр Фомин.

«Необходимо отметить, что розыгрыши практических действий войск проводятся на территории Российской Федерации, а при разработке замысла учений подразумевался условный противник, не имеющий отношения ни к какому конкретному государству», – передает ТАСС слова Фомина на брифинге для иностранных военных атташе.

При этом он подчеркнул, что учения будут носить «сугубо оборонительный характер».

«Стремясь к максимальной транспарентности, мы в инициативном порядке пригласили для посещения заключительного этапа стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области руководителей оборонных ведомств ряда зарубежных государств, а также представителей военно- дипломатического корпуса», – добавил Фомин.

Напомним, в четверг Китай решил принять участие в учениях «Кавказ-2020» в России.